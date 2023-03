Portalettere resta a Ravenna La Cgil: "Poste si è arresa"

Il termine per un ricorso è ampiamente scaduto e la sentenza di appello, risalente allo scorso dicembre, è passata in giudicato, diventando quindi definitiva: resterà al Cpo di Ravenna la portalettere che, inidonea al servizio, Poste Italiane aveva trasferito a Bologna circa due anni fa. La sentenza non impugnata aveva dato ragione alla Slc Cgil e alla lavoratrice assistita assistita dai legali Michele e Alessandra Miscione. Oltre a confermare le ragioni espresse dal giudice di primo grado nella sentenza del febbraio 2022, la Corte d’appello aveva nuovamente condannato Poste Italiane al pagamento delle spese di giudizio. Poste Italiane non ha presentato ricorso in Cassazione, quindi "si è arresa", esulta il sindacato.

"Scelta più che opportuna – commenta Saverio Monno, segretario generale della Slc Cgil –. Il trasferimento dei portalettere “inidonei alla mansione” è una pratica odiosa quanto diffusa in Poste Italiane, che finisce per aggravare, senza che sussistano concrete motivazioni o esigenze organizzative, condizioni di conclamato disagio di lavoratrici e lavoratori in situazione di fragilità, o affetti da patologie che non di rado sono chiaramente riconducibili alla mansione. Invece di investire energie e capitali per liberarsi di queste lavoratrici e questi lavoratori (o quantomeno per isolarli), l’azienda dovrebbe riconoscere che quella dei postini è attività lavorativa gravosa e porre in essere iniziative a tutela di queste donne e questi uomini. Pare che persino l’attuale esecutivo, non certo tacciabile di simpatie per la Cgil, abbia aperto all’ipotesi di inserire la professione di portalettere tra quelle usuranti. Noi lo sosteniamo da tempo e a differenza dell’esecutivo non diciamo solo dei portalettere, ma anche degli operatori di sportello. È ormai da anni che il blocco del turn over ha progressivamente impoverito l’intero organico aziendale e messo a ferro e fuoco il personale".