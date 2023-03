"Portano le panchine e bivaccano nella galleria"

I problemi per la Galleria di proprietà dell’Istituto Credit Agricole in piazza a Lugo sembrano non essere ancora finiti. Dopo le riunioni di un anno fa che hanno portato a un netto miglioramento della situazione per quanto riguarda decoro e schiamazzi, resta ora da risolvere un altro punto: il via vai di panchine che dagli angoli del Pavaglione vengono portate al suo interno quasi a formare una sorta di salottino. I pochi commercianti che ancora gestiscono le loro attività all’interno della Galleria, le portano fuori e puntualmente le ritrovano dentro. Chi le sposta le usa per sedersi, bere, mangiare, fare chiacchiere e spargere rifiuti che vengono lasciati a terra. Non solo. C’è anche chi continua a usare gli angoli come bagno personale. A pulire è una ditta, la Bac Service, pagata anche dai commercianti.

"Nel primo pomeriggio le panchine sono occupate soprattutto da studenti, che fanno chiacchiere – sottolineano gli esercenti –. Poi, a metà pomeriggio, arrivano i fruitori adulti, che bevono, chiaccherano e bivaccano fino a sera". Il ‘balletto’ delle panchine dura da mesi e gli esercenti si dichiarano stanchi di spostarle continuamente e di essere spesso costretti a spostare rifiuti in attesa della ditta che seppur tempestiva, a volte non riesce a sincronizzarsi con la velocità con cui si producono i rifiuti in prossimità delle panchine. "Nei momenti più affollati le panchine sono state anche sei – raccontano gli esercenti –. Al momento ce n’è una sola. Possibile però che il comune non riesca a portarle via definitivamente fissandole a terra nei punti in cui dovrebbero stare per rendere impossibile il loro trasporto dal Pavaglione alla Galleria? Nei comuni limitrofi non abbiamo mai verificato ci fossero delle panchine mobili e se anche dovessero essere non fissate, sono talmente pesanti da non rendere possibile il loro spostamento".

Le condizioni generali della Galleria lamentate dai commercianti, le ottiche Ceccoli e Dosi, il Bar Felix, la tabaccheria Romagnoli e dai gestori del Circolo Cittadino oltre che dai lughesi, erano state oggetto lo scorso anno di una interpellanza a firma del gruppo ‘Per la Buona Politica’ e rivolta nel marzo 2022 in particolare all’amministrazione e alla proprietà, il Credit Agricole. La situazione aggravata all’epoca da atti di vandalismo ai danni delle strutture è migliorata nel tempo grazie all’installazione delle telecamere di sorveglianza. Sono state poi tolte le vetrate all’ingresso e intensificati i controlli con l’obiettivo, da parte della proprietà, di conservare nel miglior modo possibile l’immobile in attesa di poterlo vendere.

Monia Savioli