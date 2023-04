Porte aperte al Cnr-Issmc alla scoperta della ceramica

Open day per il Cnr di Faenza. Ci sarà la ceramica e le sue frontiere, dalle piramidi alla stazione spaziale al centro della giornata di porte aperte, che si terrà domani, organizzata dal Cnr-Issmc (Istituto di Scienza Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici) nell’ambito della XXIII Settimana scientifica e tecnologica faentina.

L’evento, aperto alla cittadinanza, si terrà in via Granarolo 64, dove l’istituto di ricerca, eccellenza internazionale per la ricerca sui materiali e tecnologie ceramiche afferente al Tecnopolo, porta avanti l’attività di studio, modellazione e ricerca applicata con processi sostenibili.

"In questa occasione, i ricercatori Cnr – spiegano gli organizzatori – accompagneranno i visitatori alla scoperta della ceramica e dei suoi segreti in un viaggio che va dalla storia dei materiali ceramici fino ad arrivare alle ultime tecnologie e applicazioni all’avanguardia. Sono previsti numerosi esperimenti dal vivo, ma anche presentazioni e dimostrazioni pratiche con possibilità per i visitatori di visionare direttamente gli strumenti e le tecniche di ricerca utilizzate.

L’obiettivo è aprire le porte dell’attività di ricerca e del mondo della ceramica alla cittadinanza, avvicinare i giovani alla scienza e all’innovazione tecnologica, offrire un’occasione unica per conoscere una delle grandi eccellenze del nostro territorio".

Il programma completo degli esperimenti è consultabile sul sito www.istec.cnr.itopen-day-13-aprile-2023. È consigliata la prenotazione.

L’evento rientra nelle iniziative del centenario della fondazione del Consiglio nazionale delle ricerche.