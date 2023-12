Porte aperte al liceo artistico. Domani al ‘Morigia Perdisa’

Proseguono gli open day liceo artistico ‘Nervi Severini’ dedicati agli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Appuntamento oggi, dalle 19 alle 21, con l’apertura serale. L’evento sarà introdotto dal dirigente scolastico Paolo Taroni che incontrerà alunni e famiglie nell’Aula Magna della sede di via Tombesi dall’Ova, per una prima presentazione delle attività didattiche, dei diversi indirizzi, progetti e piani di studio del biennio e

triennio. Verrà inoltre introdotto il Liceo Musicale, attivo dal prossimo anno scolastico.

Domani invece toccherà all’istituto tecnico ‘Morigia Perdisa’. Le porte di entrambi i plessi scolastici saranno aperte per due appuntamenti: dalle 14.30 alle 16 e dalle 16.30 alle 18. In queste occasioni gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare a incontri in presenza che

illustreranno sia l’istituto in via Marconi 6 che quello in via dell’Agricoltura 5.