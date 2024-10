Porte vinciane, 120mila euro per la manutenzione

La giunta comunale ha approvato nella giornata di martedì scorso il progetto relativo al servizio di gestione e manutenzione delle porte vinciane per l’annualità per 2024 – 2025. Il costo complessivo del progetto è quantificato in circa 120.000 euro finanziato totalmente con fondi dell’amministrazione comunale. La struttura denominata ’porte vinciane’ è stata costruita nel 1997 nel porto canale, in prossimità del ponte San Michele, nel centro storico di Cervia, e rappresenta una importante struttura di difesa dell’abitato dalle mareggiate.

La struttura è stata recentemente oggetto di un intervento complessivo di ammodernamento e manutenzione straordinaria, collaudato alla fine del 2021, che ha interessato non solo le porte, ma tutta la struttura costituita da più componenti, come gli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di telecontrollo. L’opera è infatti particolarmente complessa ed è costituita da due ante con a bordo pompe e paratoie di by pass posizionate all’interno del porto canale di Cervia, impianti elettrici e oleodinamici, nonché impianti semaforici, radar e telecamere di sicurezza posizionati su ambo i lati delle porte, sulle banchine del porto.

Le porte vinciane funzionano, principalmente, in modalità automatica: tutte le operazioni di apertura e chiusura sono gestite da un sistema di telecontrollo supervisionato da remoto, che invia messaggi relativi al funzionamento e allarmi di guasto o avarie per il pronto intervento da parte di personale specializzato con la supervisione dei tecnici comunali.

Le cosiddette porte vinciane sono uno sbarramento mobile ad altezza fissa che sfrutta la variazione di livello del corso d’acqua - solitamente dovuto alla marea. Sono dette ’vinciane’ perché si presume che siano state inventate da Leonardo Da Vinci. Sono una struttura di difesa per l’abitato nel caso di mareggiate eccezionali.

Quelle che si vedono oggi risalgono al 1997 con il collaudo avvenuto nel 2021. Hanno salvato in diverse occasioni la zona a monte da tanti possibili allagamenti nel lato a monte del ponte mobile. Negli ultimi anni, però, hanno iniziato ad usurarsi subendo rotture e malfunzionamenti, i quali richiesto interventi in emergenza. Nel frattempo, è in programma una modifica alla viabilità per il secondo intervento di manutenzione alle porte stesse in calendario dal 4 all’8 novembre. In queste giornate, e per il tempo strettamente necessario a dare compiuti i lavori, su via Parini e via Nazario Sauro sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata, divieto di transito, restringimento della carreggiata e limiti alla velocità con avvicinamento al cantiere.

Ilaria Bedeschi