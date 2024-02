L’ex portiere della Nazionale Ricky Albertosi operato al cuore

Ravenna, 5 febbraio 2024 - Lo storico portiere della Nazionale Italiana Enrico Albertosi, detto Ricky, è stato sottoposto a un'operazione per la riparazione della valvola mitrale, avvenuta con successo al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA).

L'intervento

Albertosi, 84 anni, soffre da tempo di problemi al cuore. Risaliva ad appena lo scorso dicembre, infatti, l'ultima operazione cardiaca ricevuta. Per il portiere dell'Italia a Euro ‘68 e Messico '70 si tratta questa volta di uno scompenso cardiaco legato a un'insufficienza della valvola mitrale.

Quest'ultima è stata riparata con successo al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna), grazie a un delicato intervento a cura del responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica e interventistica Fausto Castriota.

"In persone di una certa età con un cuore non in forma, la chirurgia tradizionale è ad altissimo rischio. Abbiamo quindi optato per un approccio percutaneo che invece abbassa notevolmente il rischio operatorio e dà un risultato ottimale" spiega il dottor Castriota al termine dell'intervento.

Il racconto: “Ho già avuto due infarti”

Per Albertosi, come detto, non si tratta purtroppo del primo guaio cardiocircolatorio: "In passato avevo avuto due infarti e da lì ho iniziato ad avvertire sempre più una sensazione d'affanno anche solo a camminare, facevo molta fatica. - racconta l'ex calciatore - Mio nipote mi ha suggerito di rivolgermi al professor Castriota perché è un nome riconosciuto anche all'estero per interventi eccezionali. In seguito alla prima visita mi hanno messo un defibrillatore, ma dopo qualche tempo in cui sono stato monitorato mi hanno detto che era importante eseguire l'operazione".

Un grande portiere

Punto di riferimento per le passate generazioni degli appassionati di calcio, Enrico Albertosi si è tolto nel corso della carriera diverse soddisfazioni.

Nato a Pontremoli in provincia di Massa-Carrara il 2 novembre 1939, Ricky (il suo storico soprannome) cresce nelle giovanili dello Spezia, con la quale gioca la prima partita tra i professionisti, prima di esordire in Serie A la stagione seguente con la maglia della Fiorentina. Dopo 10 anni e 4 trofei con i viola, si trasferisce al Cagliari dove vince il celebre scudetto del 1970. Dopo avere difeso i pali del Milan dal 1974 al 1980, durante il quale vince uno scudetto e una coppa Italia, chiude la carriera con i marchigiani dell'Elpidiense, in Serie C2. Con la Nazionale Italiana ha lasciato ricordi indelebili, contribuendo prima alla vittoria dell'Europeo del 1968, poi alla splendida cavalcata nei mondiali di Messico '70 culminata con la sconfitta per 4-1 in finale contro il Brasile.