Porto, accelerata ai lavori Obiettivo: concludere i dragaggi dei fondali entro giugno 2024

Accelerare i lavori portuali per concludere i dragaggi dei fondali a -12,50 metri entro giugno del prossimo anno, per dare l’attacco subito ai -14,50 metri con l’obbligo di terminarli al 31 dicembre 2026. È la strategia che si è data l’Autorità di sistema portuale ravennate per imprimere un’accelerazione del progetto hub. Il presidente Daniele Rossi ne ha parlato ieri mattina nel corso della presentazione dell’aggiornamento del piano operativo triennale (Pot) 2021-2023, "alla luce di nuovi fatti molto rilevanti e altri importanti". Un documento importante perché contiene anche il finanziamento di 10 nuovi progetti. Rossi aveva al suo fianco il comandante del Porto, capitano di vascello Francesco Cimmino, a testimoniare lo spirito collaborativo dei due enti. Il Pot originario prevedeva 1,5 miliardi di euro di investimenti, di cui 808 a carico dell’Adsp.

Il piano, aggiornato la scorsa settimana, vede gli investimenti salire a 3,140 miliardi gli investimenti pubblici e privati e quelli dell’Adsp a 890 milioni. La crescita degli investimenti è dovuta per circa un miliardo di euro alla realizzazione dell’infrastruttura, a mare e a terra per il rigassificatore che sarà posizionato all’ex terminal Pir, ora di Snam. Attualmente sono in corso le gare per l’assegnazione dei lavori a terra e a mare.

Per quanto riguarda l’accelerazione dei lavori, si punta a completare l’escavo a -12,50 metri (250 milioni di euro) entro la primavera del 2024, anticipando così l’avvio dell’approfondimento a – 14,50 che, utilizzando fondi Pnrr, deve essere terminato entro il 2026. Per raggiungere questo obiettivo è in arrivo una riorganizzazione dei cantieri di Rhama Port Hub, la società che si sta occupando degli interventi infrastrutturali, con l’aumento di personale e macchinari. Sia Adsp che Capitaneria di porto hanno confermato che nei prossimi giorni dovrebbe essere autorizzato il ritorno al pescaggio a -10,50 metri, provvedimento attesissimo. Il nuovo Pot prevede 21 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo terminal su un’area di 10 ettari, con una banchina di 400 metri nell’ex Porto Carni. Sono 40 i milioni già in cassaforte per creare il Polo agroalimentare nell’area logistica 2 (a destra del ponte di via Trieste, attigua alla Sapir). Per realizzare l’intero progetto, quindi anche con capannoni e collegamenti, serviranno almeno altri 60 milioni di euro.

L’Adsp conta di procedere con il meccanismo del project financing. "Abbiamo lavorato in sinergia con l’Autorità Portuale – afferma il comandante Cimmino - per questa necessaria revisione del Ppt 2021 – 2023, con un impegno davvero importante delle risorse umane di cui la Capitaneria di Porto dispone ma sono convinto che si riescano ad ottenere gli ambiziosi risultati che ci siamo proposti per i prossimi tre anni, solo avendo davvero a cuore il benessere e lo sviluppo del Porto di Ravenna".

Per Cimmino, comandante del Porto da due anni, si prefigura una promozione a Roma dove diventerà Capo del 6° Reparto - Sicurezza della navigazione marittima. Dovrebbe lasciare a fine maggio Ravenna, sostituito dal capitano di vascello Michele Maltese, comandante del porto di Augusta.

lo.tazz.