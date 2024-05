Porto, Alta Velocità e Ravegnana: "Ravenna sarà punto di riferimento"

"Porto, Alta Velocità, trasporto su gomma: da parte del Governo c’è una strategia per lo sviluppo del territorio di Ravenna". Galeazzo Bignami, viceministro alle infrastrutture, mette in fila i progetti principali dei quali beneficerà il Ravennate (e non solo). Si comincia dal porto, infrastruttura in fase di sviluppo – "da sottolineare il ruolo del presidente dell’Autorità portuale di Ravenna, Daniele Rossi" –, dove si concentrano (e concentreranno) investimenti miliardari. All’inizio di giugno si concluderà l’intervento per realizzare fondali da 12,5 metri (costo 235 milioni); successivamente è in programma l’intervento per arrivare a 14,5 metri (230 milioni il costo; si tratta di finanziamenti pubblici). "Ricordiamo poi il miliardo messo da aziende di Stato come Eni per l’impianto di stoccaggio della CO2 e una somma analoga, a carico di Snam, per l’impianto rigassificatore". Non è finita, perché si prevede la realizzazione di una diga frangiflutti (250 milioni), il nuovo terminal per le crociere per 40 milioni (16 messi di parte pubblica), il completamento del rifacimento delle banchine (30 milioni). "Tutti interventi finalizzati ad aumentare la capacità ricettiva del porto di Ravenna, oggi incentrata sull’energia e sul comparto cereamicolo".

Perché questo avvenga, è essenziale che venga istituita la Zona logistica semplificata (Zls), richiesta a gran voce dal mondo economico. "Per istituire una Zls occorre la presenza di un porto. In questi giorno verrà varato dal governo il Dpcm per istituirla. Il regolamento di base esiste già, ma la deliberazione della Regione è rimasta lettera morta. Col decreto la Zls diverà operativa: al suo interno si abbattono oneri fiscali e burocratici, con evidenti vantaggi per le imprese". Capitolo Alta Velocità: ci sono 3,6 miliardi di euro, coi quali realizzare i primi 56 km dell’Alta Velocità tra Bologna e Castel Bolognese, facendo in modo che si diversifichi su due linee (una verrà costruita con l’intervento), una dedicata ai passeggeri, l’altra alle merci. Con una parte dei 24 milioni sarà realizzato un sottopasso carrabile che andrà a sostituire il passaggio a livello in via Canale Molinetto (fine lavori: 2027); 114 milioni (57 quelli finanziati) poi per potenziare il nuovo scalo Candiano sette nuovi binari per il trasporto merci.

Per quanto riguarda la Nuova Ravegnana - parliamo del collegamento tra Ravenna e Forlì –, si è in fase di perfezionamento del progetto. Una volta conclusa, si potranno definire i costi (si parla di circa 330 milioni). 43 milioni andranno a finanziare adeguamenti sulla ss67: il primo tra Classe e il porto, l’altro relativo al ponte sui Fiumi Uniti. 65 milioni per la ss16 Adriatica, con realizzazione di due corsie per senso di marcia dove non presenti. Per quanto riguarda infine la variante a Mezzano, siamo nella fase di stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica (stima dell’intervento: 300 milioni). Studio di progettazione in corso infine per prolungare la Romea 309 fino a Mestre.

Luca Bertaccini