Porto, arriva il colosso Itelyum

I servizi di eccellenza forniti dal porto di Ravenna attraggono sempre più i grandi investitori. E’ accaduto con il servizio di rimorchio, avviene ora nel settore dei rifiuti e della gestione ambientale. Itelyum, leader nazionale nella gestione, riciclo e valorizzazione dei rifiuti, controllato dal fondo londinese Stirling Square e partecipato da un altro fondo, DBAG, sta portando a termine l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di Secomar S.p.A. e di Ambiente Mare S.p.A., del Gruppo ravennate Petrokan di Manlio Cirilli, operatore storico del porto. Secomar svolge attività di prevenzione, pulizia e bonifica delle acque marine, oltre che raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi; Ambiente Mare possiede e gestisce un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali, oli e fanghi, pericolosi e non pericolosi. Entrambe le realtà operano in forte sinergia e, "oltre a continuare a soddisfare tutte le esigenze di smaltimento e gestione ambientale dell’area portuale di Ravenna, diventeranno parte del sistema integrato Itelyum per offrire soluzioni circolari e sostenibili a tutti i comparti industriali e dei servizi nazionali". "Il sistema sinergico creato da Secomar e Ambiente Mare – spiega una nota - rappresenta una partnership circolare unica in Italia: è, infatti, la sola stazione nazionale a poter ritirare e contestualmente trattare, in ambito portuale, partite di rifiuti liquidi combustibili costituiti da idrocarburi leggeri".

La chiusura dell’operazione è prevista nei prossimi mesi. Petrokan manterrà una quota di partecipazione nelle due società e il presidente Manlio Cirilli, "conserverà un ruolo di guida nella direzione e nella gestione del percorso di crescita". "Grazie all’ingresso di Itelyum nella nostra compagine – spiega Cirilli - offriremo alla nostra clientela soluzioni innovative su misura per rispondere a qualsiasi esigenza di gestione ambientale". "Con le ultime acquisizioni - commenta Marco Codognola Amministratore Delegato e Direttore Generale di Itelyum - stiamo consolidando la strategia di crescita del Gruppo in Italia, replicando in nuove filiere industriali il nostro modello di sostenibilità e circolarità".

Lo. Tazz.