"Porto: ben vengano nuovi investitori"

"Il Porto di Ravenna, per il suo posizionamento, per le infrastrutture logistiche, per le opportunità di stoccaggio e per le professionalità presenti, si conferma un’infrastruttura strategica non solo per l’economia cittadina, ma per l’intera regione e per il sistema logistico nazionale". A dirlo il segretario regionale del Pri Eugenio Fusignani.

"L’arrivo di nuovi e importanti investitori, come il Gruppo Grimaldi, a seguito del via libera del Tar per la banchina di T&C, è un segnale della crescente attrattività del nostro scalo, a seguito anche degli importanti investimenti sulle strutture e pescaggi. È la dimostrazione concreta che il Porto di Ravenna non sta subendo alcun declassamento, se non nei termini già ampiamente previsti e annunciati – continua Fusignani –. Ben vengano nuovi attori, se pronti a fare squadra e a integrarsi con il tessuto istituzionale ed economico locale nel pieno rispetto delle legittime autonomie imprenditoriali. Il successo, da qui in avanti, si giocherà soprattutto sul terreno delle iniziative logistiche e della capacità di connettere efficacemente mare, terra e retroporto".