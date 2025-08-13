Porto Corsini, black out nei bagni: "Per cinque weekend consecutivi. E sempre nel clou del servizio"

Porto Corsini, località balneare della provincia di Ravenna al confine con Ferrara, rappresenta un punto strategico per il turismo estivo sulla costa adriatica. Proprio qui, però, da diverse settimane i titolari di sei stabilimenti balneari vivono un disagio grave e ricorrente: l’interruzione dell’energia elettrica nelle ore centrali della giornata, tra le 12.30 e le 15, proprio nel momento in cui l’afflusso di turisti è più intenso e l’attività raggiunge il suo picco.

A raccontare la situazione sono Luca Saccardi e Ares Montanari, titolari del bagno Tarifa, uno degli stabilimenti più frequentati di Porto Corsini. "Parliamo di cinque weekend consecutivi — spiega Saccardi — durante i quali tra sabato e domenica, proprio a ridosso della pausa pranzo, salta la corrente. In alcune occasioni l’interruzione è durata quasi due ore e ha riguardato tutti i bagni di Porto Corsini, dal nostro fino al Circolo Velico, passando per altri stabilimenti come il Bagno Buco, Barbagno, Bagno Mara e Quevida."

Il problema riguarda tutta una zona strategica, situata di fianco alla Capitaneria di Porto, che dovrebbe essere invece un luogo di riferimento per chi cerca relax e servizi di qualità. "È un problema che persiste da circa un mese, dalle prime settimane di luglio — prosegue Luca —. Ogni volta che la corrente va via, per noi si ferma tutto: i frigoriferi pieni di prodotti - -e si rischia di rovinarli -, in cucina non possiamo usare né forni né cappe aspiranti e la temperatura diventa insopportabile. Immagini cosa significhi lavorare in cucina con due ore in più di caldo senza corrente, senza poter usare attrezzature elettriche fondamentali."

Il disagio non è solo tecnico, ma si traduce anche in un problema psicofisico per gli operatori e in un disservizio per i clienti. "Quando manca la luce, non possiamo nemmeno prendere ordini in modo corretto, i tempi di attesa si allungano e i clienti, già seduti e in attesa, si innervosiscono. Alla fine, però, a subirne le conseguenze siamo sempre noi, con il rischio di perdere clientela proprio nel mese di agosto, il periodo più importante per il nostro lavoro."

Gli operatori hanno cercato più volte di risolvere il problema contattando Enel, con cui hanno aperto segnalazioni e inviato email di reclamo. "Abbiamo chiamato tutte le volte ai numeri per le emergenze segnalati online — racconta Luca —. I tecnici sono intervenuti, ma non hanno mai trovato nulla di anomalo sulla rete. Eppure il blackout persiste, e questo rende tutto ancora più frustrante."

Non solo blackout: il calo di tensione e le interruzioni stanno provocando danni agli apparecchi elettrici non solo negli stabilimenti balneari, ma anche nelle attività vicine. Il disagio riguarda quindi tutta la comunità imprenditoriale di Porto Corsini, che rischia di pagare un prezzo altissimo in un momento cruciale dell’anno.

"Siamo sei stabilimenti colpiti da questa situazione — conclude Saccardi —. Porto Corsini è una zona turistica importante e non possiamo permetterci di perdere clienti e qualità del servizio per problemi tecnici così gravi e prolungati. Chiediamo a chi di dovere un intervento risolutivo, perché così non si può andare avanti."

In un momento in cui la stagione estiva è al massimo della sua attività, gli operatori balneari di Porto Corsini attendono risposte concrete per tornare a offrire ai turisti un servizio all’altezza delle aspettative, senza più dover fare i conti con blackout che mettono a rischio la loro stessa sopravvivenza economica.

Lorenzo Priviato