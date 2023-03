"Porto Corsini, lo spostamento del mercato non farà chiudere via Po"

Lo spostamento del mercato di Porto Corsini nella piazzetta prospiciente via Po "non comporterà la chiusura al transito veicolare della strada". Lo precisa l’amministrazione comunale. Le bancarelle, infatti, saranno collocate nell’area adibita normalmente a parcheggio davanti a un istituto bancario e nell’area pedonale tra due edifici.

Il trasferimento, che avverrà in via sperimentale nella prossima stagione estiva dal 21 maggio al 17 settembre, ogni domenica, dalle 5 alle 15, è frutto di un percorso di concertazione largo e partecipato con le associazioni di categoria, il consiglio territoriale, la Pro loco e gli stessi operatori commerciali, come specificato una settimana fa dall’amministrazione comunale in una nota. Ma era stata contestata da un gruppo di cittadini cui faceva da portavoce Andrea Ravegnani.

"La scelta della piazzetta di via Po per ospitare il mercato ambulanti – commenta il presidente della Pro Loco di Porto Corsini, Orio Rossi – è giusta. Il mercato potrà svolgersi, così, in tutta sicurezza ed eviterà che la domenica si formi una sorta di ‘tappo’ stradale in via Sirotti. Sono contrario ad altre ipotesi ventilate, come via Pineta, con problematiche di viabilità e scomoda per i camperisti che, recandosi in via Po, potranno continuare ad approfittarne anche per altri acquisti in paese".