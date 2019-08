Porto Corsini (Ravenna), 7 agosto 2019 - La segnalazione di un corpo in mare, nella serata di ieri, ha fatto intervenire sulla diga foranea nord di Porto Corsini i sommozzatori dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118, con due mezzi.

La segnalazione riguardava un uomo che era finito in mare. Si tratterebbe di un pescatore, colto da malore e caduto in mare. A dare l’allarme sono stati altri pescatori che hanno visto il collega cadere in acqua. Sul posto anche la Capitaneria di porto. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, incastrato tra gli scogli.