Porto di Ravenna, al via il Progetto 5g. Per garantire una connettività ultra-veloce

Al via, al Porto di Ravenna, il progetto 5G. Lo scalo romagnolo sta procedendo nella realizzazione della ‘Mobile Private Network 5G’, una rete che coprirà l’intera area garantendo connettività ultra-veloce, comunicazioni istantanee e massima sicurezza nella gestione dei dati. Nel dettaglio, spiegano dall’Autorità Portuale, grazie a questa tecnologia, sarà possibile ottimizzare il traffico delle merci, ridurre i tempi di attesa delle navi e migliorare il coordinamento tra tutti gli attori del porto. Inoltre, viene evidenziato in una nota, l’Autorità Portuale sta anche sviluppando nuove funzionalità sul ‘Port Community System’ e ha attivato il sistema di gestione ferroviaria ‘Rail Management Platform’ in modo da ottimizzare i collegamenti intermodali. Parte della strategia digitale del porto ravennate, ancora, sarà l’attivazione dei varchi virtuali, prevista entro autunno, e il ‘Digital Twin’, una replica digitale dello stesso porto che consentirà simulazioni avanzate e una pianificazione più efficace delle attività. Per guardare sempre più verso il futuro.