"Porto, è mancata la trasparenza"

"Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna: il terminal traghetti". Su questo tema interviene Marisa Iannucci, candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Pci, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. "Nessuna risposta è nel frattempo intervenuta dal Comune e, in particolare, dall’assessora Annagiulia Randi, interpellata da Ravenna in Comune con una lettera aperta e a cui era stata rivolta la seguente domanda: "perché verrà venduto un prezioso bene portuale, che già sarebbe dovuto diventare demaniale e dunque incedibile?". Ci sarebbe stata, insomma, "poca trasparenza nelle scelte".