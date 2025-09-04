Porto, fronte caldo: "Con documenti in regola la Dogana non può bloccare l’invio di armi a Isreale"

Ravenna e Israele sono al centro del dibattito nazionale per due motivi: da un lato l’invio di armi al paese in guerra attraverso il porto bizantino, dall’altro la partecipazione dell’Autorità Portuale al progetto europeo Undersec. Sul primo fronte intervengono gli Spedizionieri, mentre l’Authority chiarisce che "la legge le assegna funzioni di indirizzo, pianificazione e promozione delle attività economiche: i controlli sulla natura delle merci sono di competenza di altri soggetti e l’ente non riceve nessuna informazione né preventiva né successiva". Federico Di Tommaso, presidentedell’Associazione Doganalisti Emilia-Romagna spiega che "se la documentazione è conforme, la dogana italiana non ha motivo di bloccare l’invio di armi a Israele. È un organo di controllo, non di indirizzo politico: fa passare ciò che è in regola e blocca ciò che non lo è, come dimostrano i sequestri degli ultimi mesi". E precisa: "la differenza sta nella correttezza dei documenti, nel possesso delle dovute licenze e di tutti gli obblighi di informazione e di registrazione presso l’Uama e gli altri enti coinvolti. In questo caso, l’operazione va avanti". Un esempio: "Se l’autorità doganale della Repubblica Ceca registra e autorizza l’esportazione di armi verso Israele, l’Italia non può opporsi al transito. Israele, pur non facendo parte della Nato, ha una missione permanente nel quartiere generale dell’organizzazione a Bruxelles e ciò significa che è un nostro alleato. Come previsto dalla legge 185 del 1990, l’Italia deve quindi lasciar passare armi e armamenti". La dogana, ribadisce, "non può decidere se fermare o meno una spedizione per motivi politici, non è questo il suo ruolo". Nella relazione alle Camere, l’Uama ha specificato che non vengono rilasciate nuove autorizzazioni dal 7 ottobre 2023, "ma non sono state revocate o sospese quelle di carattere generale".

Per questo, conclude, "finché non c’è una decisione formale da parte delle istituzioni italiane o europee, gli uffici applicano le regole esistenti". Nei giorni scorsi l’attenzione si è concentrata anche sul progetto Undersec, che coinvolge l’Autorità Portuale e alcuni partner israeliani. L’ente di via Antico Squero (nella foto Francesco Benevolo) precisa di aver aderito alla proposta di finanziamento presentata tre anni fa sul bando Horizon Europe, sottoscrivendo un accordo insieme ad altri 23 partner di 11 Paesi tra cui alcuni israeliani. L’obiettivo è sviluppare un prototipo per la sicurezza subacquea delle infrastrutture portuali. Per Ravenna si tratta di attività digitali di simulazione, con un budget di 100mila euro, pari all’1,6% del totale, interamente finanziato dall’Ue. "Abbiamo seguito l’evoluzione del progetto – afferma l’Autorità - alla luce delle tensioni internazionali, e abbiamo chiesto garanzie al coordinatore: è stato assicurato che l’iniziativa non ha finalità di produzione di armamenti o strumenti bellici. Nel rispetto degli impegni contrattuali e salvo diverse indicazioni da parte delle istituzioni nazionali o comunitarie, siamo tenuti a proseguire nel progetto, vigilando sulla sua correttezza e trasparenza". Infine, l’ente sottolinea che "la cybersecurity dei propri sistemi non è affidata a società israeliane, ma viene gestita tramite convenzioni e accordi quadro stipulati su piattaforme di acquisto pubbliche, regionali e statali, nel pieno rispetto della normativa vigente".

Maria Vittoria Venturelli