Porto Fuori ancora isolata. Ma ora Anas promette:: "Ponte riaperto a metà maggio"

Porto Fuori aspetta, con pazienza ma non troppa. Da ottobre 2024, la frazione ravennate è di fatto semi-isolata a causa dei lavori per la ricostruzione del ponte di via Stradone, che scavalca la statale 67 “Tosco-Romagnola” e rappresenta uno dei principali collegamenti con Ravenna. Da mesi i residenti devono accontentarsi di una bretella provvisoria, lunga, stretta e soggetta a rallentamenti. Ma ora arriva la notizia: il ponte dovrebbe riaprire entro la metà di maggio. A confermarlo è direttamente Anas, contattata dalla nostra redazione: "Nell’ambito dei lavori di adeguamento della strada statale 67 da Classe al Porto di Ravenna è prevista la demolizione e ricostruzione del viadotto di via Stradone. L’avvio delle lavorazioni che riguardano l’opera d’arte è avvenuto alla fine dello scorso mese di settembre, con ultimazione prevista entro il mese di marzo. Alcune fasi di condizioni metereologiche non favorevoli all’esecuzione delle attività in programma hanno determinato una rimodulazione del cronoprogramma: attualmente sono in corso le attività tecniche necessarie e propedeutiche alla riapertura al traffico del nuovo ponte prevista entro la metà di maggio". Di tutto ciò, precisa Anas, "sono stati informati la Prefettura di Ravenna e gli enti territorialmente competenti, tra cui il Comune di Ravenna, con nota in data 15 aprile 2025".

I lavori procedono, anche se ad oggi, osservando il cantiere, l’impressione è che resti ancora molto da fare. Le prove di carico sono state effettuate nei giorni scorsi sul lato Porto Fuori, mentre quelle sul lato Ravenna risultano già completate. Se tutto va secondo le previsioni, dal 5 maggio inizierà il riempimento delle rampe di accesso, con un tempo stimato di 5-6 giorni. Dunque, la riapertura potrebbe arrivare intorno al 16 maggio. Ma i ritardi non sono solo colpa del maltempo. Tre diverse rotture della conduttura dell’acqua, avvenute in meno di un mese e mezzo proprio a causa del cantiere, hanno costretto a creare un bypass provvisorio, allungando inevitabilmente i tempi. E Ravenna, ancora una volta, sembra confermare la regola non scritta dei lavori pubblici: i ritardi sono la norma. In questo caso la responsabilità è dello Stato, perché il ponte insiste sulla viabilità della statale 67, di competenza Anas, anche se il Comune non può lavarsene le mani.

Nel frattempo, la frazione si arrangia. I residenti lamentano disagi: la bretella alternativa comporta tempi di percorrenza più lunghi, e le attività locali ne risentono. Un negoziante racconta di aver chiuso una macelleria dopo appena un anno proprio a causa dell’isolamento. E non è finita qui. Porto Fuori è stata già penalizzata in passato: tra ottobre 2023 e giugno 2024 ha dovuto fare i conti con la chiusura di via Bonifica, altro asse viario importante, mentre gli svincoli della Classicana versano in condizioni disastrose – pieni di buche, quasi “bombardati”, come li descrivono i cittadini – e da tempo si chiede la loro riasfaltatura.

Lorenzo Priviato