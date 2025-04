"Porto Fuori dimenticata. Manca il medico di base"

Oltre al problema viabilità che da tempo affligge i 4mila residenti di Porto Fuori con la chiusura del ponte di collegamento con Ravenna, un’altra tegola colpisce questa popolosa e storica frazione: l’assenza di un ambulatorio con almeno un medico di famiglia. Soprattutto per gli anziani e i fragili è un disagio notevole dover andare ogni volta nella zona Darsena della città per poter usufruire dei servizi del medico base, essendo così costretti a prendere sempre l’auto con disagi in termini di viabilità", dichiara Mirko De Carli (Il Popolo della Famiglia). "Per questo proponiamo come Lega-PdF-LpRa per Ancisi Sindaco un forte investimento organizzativo, di presidi e di personale nella cosidetta medicina di territorio garantendo, almeno per le principali frazioni un ambulatorio stabile con presente almeno un medico di famiglia".