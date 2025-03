Porto Fuori, i disagi per i negozi. L’appello di Confesercenti: "Palazzo Merlato valuti degli aiuti"

Diversi bar, un minimarket, una macelleria, negozi di vivaismo e di arredamento, pizzerie anche da asporto, saloni da parrucchiera e da barbiere e molte altre. Attività, quelle di Porto Fuori, rimaste isolate da quando è partito il cantiere per rifare il ponte sulla Classicana in via Stradone, lo scorso 19 ottobre. E che soffrono per questo.

Come noto è stata creata una bretella per le auto aperta dalle 6 alle 22, ma solo in direzione Ravenna-Porto Fuori: andare dal paese alla città richiede un notevole allungamento del percorso. E la riapertura della strada, fissata inizialmente per il 31 marzo, è stata posticipata: attualmente si parla di fine aprile. Ieri anche Confesercenti con una nota ha fatto presenti i disagi per il tessuto economico, chiedendo al Comune di "vigilare sulla tempistica e di valutare, qualora si prolungasse oltremodo, strumenti per calmierare il disagio imprenditoriale, ad esempio esentando le attività interessate dal pagamento dei tributi comunali". L’associazione di imprese scrive che "i lavori sono chiaramente imprescindibili ma, com’è ormai per ogni cantiere pubblico, riverberano pesantemente su attività già fragili per la congiuntura economica non ottimale, sia per i pubblici esercizi che, in maniera ancor più profonda, per il commercio. Situazioni ordinarie che un tempo venivano programmate con ordinarietà ora rischiano di trasformarsi in colpi di grazia per imprese in difficoltà che non riescono più a essere flessibili a considerevoli variazioni di flussi di clientela che questi lavori necessariamente comportano".

"Considerando che serve un tragitto molto lungo per andare dal paese a Ravenna, a Porto Fuori vengono a mancare flussi di clientela. E questo mette in difficoltà le imprese. Il paese era già stato coinvolto dal rifacimento di via Bonifica – dice Riccardo Ricci Petitoni, funzionario referente per il settore commercio di Confesercenti Ravenna –. Porto Fuori è un paese molto ricco di attività, perché fa da cerniera tra la città e la costa. Parliamo di una località che ha quasi 10mila abitanti, ovvero la più grande dopo Ravenna nel territorio comunale. È frequentata da chi vive a Lido Adriano, ma anche in zona Cesarea: un punto di attraversamento dove le attività erano solite beneficiare anche di questi passaggi".

Attualmente pare che la riapertura possa essere possibile ad aprile, e "sarebbe comunque una buona notizia – prosegue Ricci Petitoni – perché si tratterebbe di un ritardo non drammatico quanto quelli di altri cantieri per il rifacimento di ponti negli ultimi anni. Ma aprile è già un mese importante per le prime giornate calde, con le persone che si spostano verso la costa: c’è la Pasqua e diverse occasioni per gite e giornate al mare. Ci sono molti spostamenti, e per un paese che vive anche grazie agli attraversamenti degli automobilisti il fatto che questo aspetto venga meno è significativo".

sa.ser