Porto Fuori, isolamento finito. Lunedì riapre al traffico il cavalcavia di via Stradone

Dopo 7 mesi, è arrivata finalmente la notizia che tutta Porto Fuori attendeva con ansia: lunedì riaprirà il cavalcavia di via Stradone. Dal 19 ottobre 2024, infatti, la frazione è parzialmente isolata per la ricostruzione del ponte che scavalca la Classicana (strada statale 67) e che rappresenta la principale via di collegamento con la città. Dopo vari rinvii di 10 giorni in 10 giorni, dovuti anche alla rottura di una conduttura dell’acqua, Anas ha comunicato la data di apertura: lunedì 19 maggio.

"Per l’occasione – racconta David Alessandrini, Presidente del Comitato cittadino – ci troveremo sul ponte e brinderemo". In questi mesi, i residenti di Porto Fuori si sono dovuti accontentare di una bretella provvisoria: stretta, lunga, non illuminata, con molte curve e percorribile in un solo senso di marcia (verso la frazione). Per raggiungere la città, invece, bisognava raggiungere Punta Marina, con relativo aumento del tempo di percorrenza.

"Per evitare di fare il giro lungo, soprattutto di notte, c’è stato qualche furbetto che ha preso la strada provvisoria in contromano, rischiando di causare incidenti, ma per fortuna i cittadini sono stati sempre tempestivi nel segnalare le irregolarità e i problemi. Oggi posso dire che la bretella è stata fondamentale, anche se pericolosa. Per assurdo, qualcuno ci si è affezionato e vorrebbe mantenerla per andarci in bici. In generale, però, siamo contenti che torni il ponte".

Con la fine dei lavori di via Stradone, inizieranno, però, i nuovi cantieri di Anas sulla statale 67 ’Tosco-romagnola’, la Classicana. Oltre al tratto dove sono già in corso, cominceranno tra il km 220,500 e il km 223,900.

L’intervento, che vale complessivamente 67,9 milioni di euro, è finalizzato a rendere la Classicana una strada di tipo ’B – Extraurbana Principale’, cioè con carreggiate separate da spartitraffico centrale e con due corsie per senso di marcia. Di qui, l’ampliamento. Rientrano tra le opere anche la ricostruzione del Ponte sui Fiumi Uniti, l’adeguamento degli svincoli esistenti e la razionalizzazione degli accessi. A partire da martedì 20 maggio, dunque, tra il km 223,900 ed il km 218,550, lungo la SS67 il transito sarà a doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Classe. Sempre per chi viaggia in direzione Classe tra il km 222,700 ed il km 221,500, il transito sarà canalizzato sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Porto di Ravenna) per consentire ai veicoli di usufruire dello svincolo di Via Staggi. Saranno, invece, chiuse al traffico, in direzione Classe, le rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di via Montebello, Porto Fuori e di Lido Adriano-Punta Marina. In direzione Porto di Ravenna, le rampe di ingresso e di uscita di tutti gli svincoli rimarranno aperte al traffico.

Lucia Bonatesta