Porto Fuori, parchi e giardini dimenticati

Al di là del disagio causato dalla demolizione del ponte di via Stradone per l’allargamento della tangenziale (con inevitabile sofferenza per le attività commerciali), sono diverse le problematiche che vive quotidianamente chi abita o lavora nella zona Porto Fuori alla periferia della città. Alcuni residenti fanno notare che "generalmente qui si vive bene perché sono presenti quasi tutti i servizi e grazie al volontariato vengono organizzati molti eventi. Vi è però la paura che pian piano molte attività siano costrette a chiudere e purtroppo ultimamente sono aumentati gli atti vandalici". Oltre a ciò "vi è la sensazione che il Comune di Ravenna non voglia destinare a Porto Fuori molti fondi per quanto riguarda la manutenzione delle strade in particolare nel nucleo più vecchio".

In effetti oltre alla manutenzione è ben segnalato ed evidente il degrado da radici e, in particolare all’angolo tra via Taroni e via Pazzaglia, così i mezzi che vi devono transitare compiono disagevoli manovre per evitare i dossi di asflato sollevati.

Nel quartiere esistono numerosi parchi e giardini purtroppo accomunati dagli stessi difetti ossia la mancanza di fontanelle e di spaziose aree in ombra. Passando allo specifico, oltre alle carenze già citate, al Parcobaleno in via Pietro degli Onesti, vediamo un gioco per bambini rotto da tempo e la luce sopra alla casetta dei libri pericolosamente staccata dal muro.

Al parco Mazzotti, ampia area verde compresa tra via del Tabacco e via del Grano, restano solo le basi delle altalene rimosse mentre, in via Cambellotti nel giardino dei gelsi, vi è una sola attrazione, nonostante la grandezza del parco. Decisamente poco.

Cambiando tematica, è ancora fermo il recupero dell’ex Fattoria Rasponi in via Argine Sinistro Fiumi Uniti, il vasto edificio ad impianto basilicale che appare sempre più degradato non essendo più utilizzato dagli anni 70.

Si tratta nello specifico di un progetto del 2000 prevedeva il recupero del complesso per uso residenziale rispettando l’architettura originale affiancandolo a delle strutture dedicate a sport e relax come piscine, campi da tennis e aree verdi attrezzate.

I lavori però, sono stati realizzati solo in una parte della fattoria dalla quale oggi, i residenti possono assistere al lento declino dell’altra ala dello storico complesso.

Marco Beneventi