Porto, gennaio in linea col 2022

In gennaio e in febbraio i traffici portuali portano il segno meno, invertendo il trend del 2022. In gennaio il calo è minino, - 0,2%. Dalle prime stime dell’Area Programmazione Sviluppo dell’Autorità di sistema portuale, per febbraio si prospetta una movimentazione di poco inferiore ai 2 milioni di tonnellate, in diminuzione del 10,1% rispetto a febbraio 2022, mese eccezionalmente positivo. Su febbraio di quest’anno pesano anche le condizioni meteo avverse che per diversi giorni hanno rallentato le operazioni di sbarco e imbarco. La movimentazione complessiva, quindi, nei primi due mesi dell’anno, dovrebbe raggiungere una quota di poco superiore a 4,1 milioni di tonnellate, in diminuzione del 5,1% rispetto a 12 mesi fa. In gennaio hanno registrato il segno meno i prodotti metallurgici, come l’acciaio, e i concimi.

Buone performance per i materiali da costruzione, argille, cereali e altri prodotti agroalimentari. Positivi i container e la linea Ravenna-Brindisi-Catania dei traghetti che trasportano rimorchi. Sul risultato negativo del mese di febbraio, pesa certamente il calo dei volumi movimentati nei settori maggiormente energivori, in primis quello dei metallurgici (-30,3%), ma anche quello dei materiali da costruzione (-20%) e degli agroalimentari sia liquidi che solidi (- 10,9%). Stima negativa, nei primi 2 mesi, per i container (31 mila TEUs) segnando un calo del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dal punto di vista dei volumi, la merce in container è stimata in oltre 338 mila tonnellate, in calo del 7,2% rispetto al 2022. Per quanto riguarda i trailer continua la crescita; i semirimorchi movimentati nel bimestre dovrebbero raggiungere quasi quota 13.000 (quasi il 13% in più sul 2022) e la corrispondente merce su trailer movimentata dovrebbe superare di quasi il 20% quella movimentata lo corso anno.

l. t.