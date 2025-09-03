Porto, gli interventi prioritari. Benevolo: "Ponte mobile e rimozione navi abbandonate"

Il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Benevolo, sta definendo una lista degli interventi prioritari da completare al porto di Ravenna. Le risorse necessarie ammontano a circa 500 milioni di euro. Una cifra rilevante, che difficilmente potrà essere garantita interamente e nell’immediato, ma che rappresenta la base da cui partire per riaprire il dialogo con il governo in vista dell’approvazione della prossima legge finanziaria.

"Con il ministro ai Trasporti Salvini e il viceministro Rixi – spiega – dovremmo incontrarci presto a Roma e in vista di questo appuntamento sto preparando il quadro economico e l’elenco dettagliato delle opere".

Le esigenze riguardano soprattutto cantieri già avviati o con un livello di progettazione avanzato. "Solo per portare a termine l’adeguamento delle banchine – ricorda il commissario – mancano 115 milioni di euro. Poi c’è la penisola Trattaroli, dove il primo nodo è lo sgombero dei relitti navali: l’operazione costa 20 milioni, ma dal ministero ne sono stati stanziati finora solo 2,5, appena il 10% del necessario. Aggiungendo risorse dell’Autorità, potremo rimuoverne uno, ma per gli altri serviranno ulteriori stanziamenti. Inoltre, per completare la banchina occorrono altri 45-50 milioni".

A questo capitolo, si affiancano interventi altrettanto rilevanti: il secondo attraversamento sul canale Candiano (stimato in 70 milioni), la rete viaria (40-50 milioni), il completamento del pacchetto delle infrastrutture e degli investimenti digitali (8-10 milioni), la zona franca doganale interclusa (45 milioni) e, infine, alcune ristrutturazioni come quella del mercato ittico (circa 3 milioni.)

"Non tutti hanno la stessa urgenza – sottolinea Benevolo –. In cima alla lista metto la rimozione delle navi abbandonate, sia per le note problematiche ambientali sia perché senza di essa non si può concludere il cantiere di Trattaroli. Tra gli altri interventi rilevanti rientrano l’adeguamento di alcune banchine e il ponte mobile, che sono chiaramente opere essenziali".

Il commissario ribadisce l’importanza di distinguere i nuovi investimenti da quelli con una progettazione già avanzata.

"Insieme alla struttura stiamo approfondendo quelli essenziali per lo sviluppo dello scalo e, soprattutto, il livello di maturazione delle progettualità, così da arrivare a Roma con grande concretezza per potere aspirare a chiedere quanto necessario".

La trattativa non sarà semplice, anche per il clima politico. Il braccio di ferro tra istituzioni locali e governo non facilita la riapertura del dialogo con il ministero sulla Finanziaria. Ma per Ravenna il quadro delle priorità è definito.

