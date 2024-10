Porto, i traffici gennaio-agosto. Ravenna soffre e anche le crociere non invertono il trend negativo

Il porto di Ravenna cerca di resistere alla situazione geopolitica complessa tra guerre in Ucraina, Medio Oriente e crisi del Mar Rosso, con i traffici che ad agosto calano del 3,1%.

Secondo i dati dell’Autorità di sistema portuale, le tonnellate movimentate sono state 2.005.927, oltre 64mila in meno rispetto allo stesso mese del 2023.

Per settembre si stima un -4,3%, analoga percentuale prevista per il terzo trimestre dell’anno. Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.706, se confrontato con lo scorso anno 33 toccate in più (+1,9%).

Nel periodo gennaio-agosto 2024, le merci secche sono diminuite del 6,2% e il comparto agroalimentare del 7,5%. Analizzando l’andamento delle singole merceologie, sono in calo cereali, semi oleosi, oli animali e vegetali, in crescita le farine.

I materiali da costruzione registrano un -5,8%, in particolare sono in flessione le materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo (-6,6%).

Segno negativo anche per i prodotti metallurgici (-10%). Per i contenitori -6,1% in termini di tonnellate e 2 toccate in più di navi portacontainer.

Positivo è il risultato di prodotti petroliferi (+10,9%), prodotti chimici (+1,6%) e concimi (+4,9%). In aumento anche trailer, rotabili e automotive (4,1%) per l’ottimo esito del traffico di vetture BMW dirette verso i mercati dell’Asia Orientale.

Fino ad agosto 2024 si sono registrati 55 scali di navi da crociera (contro i 62 dello stesso periodo del 2023), per un totale di 193.998 passeggeri (-13,7%), di cui 161.436 in ’home port’, decremento causato dall’avvio dei lavori a Porto Corsini per la nuova stazione marittima.

Dai primi dati, per settembre 2024 si prevede una movimentazione complessiva pari a quasi 1,9 milioni di tonnellate, -87 mila rispetto allo scorso anno, mentre i primi 9 mesi del 2024 dovrebbero chiudersi con quasi 18,8 milioni di tonnellate.

Per il mese e il periodo si ipotizza un -4,3% rispetto al 2023. Settembre dovrebbe registrare un buon andamento per i materiali da costruzione e i prodotti petroliferi. Dati negativi per tutte le altre merceologie.

Nei primi 9 mesi del 2024 sono in crescita i combustibili, i minerali solidi, i petroliferi, i concimi e i prodotti chimici solidi. In calo, invece, gli agroalimentari, i materiali da costruzione e i metallurgici.

In recupero, anche se ancora negativa, la stima nel terzo trimestre del 2024 per i container (-7,5%), stabile il numero dei trailer e altri veicoli.

Le crociere dovrebbero avere portato oltre 241 mila passeggeri (circa l’11,8% in meno rispetto al 2023), di cui quasi 203 mila in homeport.

Nel solo mese di agosto i passeggeri sono stati oltre 47 mila, di cui 42 mila in homeport.

Maria Vittoria Venturelli