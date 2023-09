Porto, il plauso del governo "Qui investimenti corretti Ravenna sarà centrale nello sviluppo del Paese"

Il più importante istituto di ricerca nel settore della logistica, con un dipartimento specializzato nel settore marittimo, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, si sono ritrovati ieri alla Camera di commercio di Ravenna per la presentazione del Rapporto annuale di SRM (il centro studi di Intesa Sanpaolo) sull’economia marittima italiana nel 2023. Rixi prima si è recato al porto, in visita alla banchina dell’Italterminal, dov’ è ormeggiata la draga Nile River, rappresentata dall’agenzia Navenna e appartenente alla flotta belga della Deme Group. Con i suoi 17mila metri cubi di capacità, è a Ravenna per il progetto del rigassificatore. "Questo porto – ha detto Rixi – è sempre stato un centro importante, un grande sbocco per il nostro Paese soprattutto in Adriatico, dove abbiamo un problema legato ai dragaggi. Il completamento dell’hub, che dà conferma di come a Ravenna gli investimenti siano stati fatti in maniera corretta e il rafforzamento dei collegamenti ferroviari e stradali, consentiranno a Ravenna di continuare a essere centrale nel futuro del Paese". Il convegno è stato organizzato dall’Autorità di sistema portuale e ha visto la sala Cavalcoli gremita di operatori del settore. Nuovi fondali e nuove banchine a disposizione dal 2024 con due anni di anticipo sulla tabella di marcia, servizi di eccellenza, investimenti legati alla transizione energetica dal progetto di cattura della CO2 di Eni e Snam che vale 30 miliardi al rigassificatore, un terminal crociere con 300mila passeggeri nel 2023. Nel 2022 il record storico di tonnellate di merce movimentate: 27,4 milioni; nei primi sette mesi del 2023 un lieve calo del 4,9%. E ancora, un potenziamento delle infrastrutture, ferroviarie e viarie, con i due scali merci in sinistra e destra Candiano. Per il primo i lavori partiranno nel 2024 e finiranno nel 2026, 18 milioni l’investimento; per il secondo è in fase di ultimazione il progetto, altri 26,5 milioni di investimento.

L’allargamento e l’adeguamento della statale 16 tangenziale di Ravenna e gli interventi sulla ss67 Ravegnana da Classe al porto. Questa realtà ravennate si inserisce nel quadro regionale descritto dagli interventi degli esperti di SRM: L’economia del mare in Emilia-Romagna rappresenta 3,7 miliardi di euro in termini di valore aggiunto pari al 7% del totale nazionale. L’interscambio via mare della regione supera 40 miliardi di euro, il 30% del totale import export. Sono 10mila le imprese regionali che operano nella logistica, una filiera importante e strategica, e occupano 91mila addetti.

Al convegno sono intervenuti il sindaco Michele de Pascale, il presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti,il prefetto Castrese de Rosa e il vice comandante della Capitaneria di porto Marco Landi.