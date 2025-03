Porto, il trend resta positivo. Traffico in aumento del 7,6%. Bene le farine, calano i semi oleosi

Il porto di Ravenna conferma il trend positivo con cui ha chiuso il 2024. A gennaio il traffico è cresciuto del 7,6%. Le tonnellate movimentate sono state 1.897.933, con un incremento del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Gli sbarchi e gli imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 1.665.364 e a 232.569 tonnellate (+8,7% e +0,5%). Anche il numero di toccate delle navi (203) è in aumento del 5,2% (10 in più) rispetto al primo mese del 2024. Dai primi dati, per febbraio si stima una crescita (+0,7%). Rimane positiva la previsione del primo bimestre (+3,9%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa, che segnò invece un -10,2%. "I nostri settori trainanti – commenta il direttore operativo dell’Autorità portuale, Mario Petrosino – ottengono buoni risultati. Sottolineo anche il consolidamento del traffico container. Ma la grande instabilità geoeconomica rende difficile fare previsioni a medio termine. Sono certo che gli operatori lavoreranno per consolidare questi risultati". I possibili dazi statunitensi e i costi dell’energia preoccupano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ieri a Ravenna, ha annunciato di avere inviato a Washington una delegazione per parlare della situazione con i responsabili americani. Quanto al gas, in Italia costa più del doppio rispetto al periodo pre-covid e i prezzi sono molto più alti di quelli Usa, dove costa un quinto, come nei Paesi europei. La conseguenza è la moltiplicazione dei costi di produzione e la perdita di competitività delle aziende di casa nostra.

I dati più rilevanti del primo mese del 2025 si riferiscono alla movimentazione delle farine (+173,6%), dei materiali da costruzione (+90,2%). In forte crescita (+103%) le importazioni di materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo. Segno più anche per i contenitori (+33,1%), i metallurgici (24,4%) e le merci secche (+14,6%). Negativi i semi oleosi (- 65,8%), i prodotti petroliferi (-14,7%) e chimici (21,3%), i concimi (40,8%). Poco significativo in gennaio l’arrivo di passeggeri al Terminal Crociere: 2 gli scali di navi, per un totale di 96 passeggeri, tutti in transito, mentre lo scorso anno a gennaio si erano registrati lo stesso numero di scali per un totale di 86 passeggeri. La stagione, infatti, come sempre partirà con numeri importanti a maggio. In febbraio si stimano traffici positivi per agroalimentari e prodotti petroliferi. Dovrebbero avere un risultato negativo prodotti chimici, metallurgici, concimi, materiali da costruzione, trailer e container. Nei primi due mesi sono in crescita i materiali da costruzione, i metallurgici, gli agroalimentari, i container. In calo, invece, i prodotti chimici, i petroliferi e i concimi. Segno meno per il numero dei trailer che, per i primi 2 mesi del 2025, si stimano pari a 9.864 pezzi (-10,9%). Le crociere nel periodo gennaio-febbraio 2025 dovrebbero avere portato a Ravenna 242mila passeggeri (in aumento di circa il 7,0% rispetto al 2024).

Maria Vittoria Venturelli