"Portò la pallavolo su un altro livello"

Nel volley lo conoscevano ovunque, ma chi è passato da Ravenna negli Anni Ottanta e Novanta ha un ricordo obbligatoriamente indelebile della personalità di Peppone Brusi. Il Dream Team del Messaggero che dominò con le Emme Rosse sul petto è un gruppo di uomini che ha seguito percorsi umani e professionali diversi, ma che ha lasciato più di un pezzetto di cuore al De Andrè. Andrea Gardini, oggi allenatore in Polonia, è addolorato: "La notizia mi è stata data da Recine e mi ha sorpreso, perché lo avevo visto di recente, alle finali di Roma, combattivo e incazzato come sempre. Mi sembrava la garanzia che stesse bene, nonostante gli acciacchi".

"Con Giuseppe – prosegue il Gardo – se ne va uno degli ultimi uomini capaci di portare la pallavolo da quello che era prima a quello che è adesso. Era romagnolo come me e questo è un dato importante che non si può capire bene da fuori, ma che era decisivo nei rapporti che teneva. Sapeva tirarti fuori il meglio e qualche volta anche il peggio. Abbiamo fatto litigate memorabili, ma leali, senza perdere il sentimento che ci univa. I ricordi sono infiniti perché ogni conversazione era speciale". "E poi – prosegue Gardini – era un dirigente dal fiuto proverbiale per questo sport, sapeva costruire i gruppi e arrivo a dire che insegnava a vivere. E’ capitato spesso di ritrovarci nelle mitiche cene che organizzava con i suoi compagni di avventure sportive e ogni volta erano ricordi e discussioni a non finire. Lui si divertiva come un pazzo a stare al centro dell’attenzione e a percepire la gratitudine che le persone gli dimostravano. E di gente che deve essere grata a Brusi ce n’è parecchia. Sabato ci sono i funerali. Abbiamo una partita, devo incastrare gli orari, ma se gli aerei me lo permettono verrò. Non chiedo neanche il permesso. Devo cercare di esserci".

Marco Ortolani