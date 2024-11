Ravenna, in arrivo 49 migranti. La denuncia di Sea Watch: “Il porto dista 1600 chilometri”

Ravenna, 23 novembre 2024 – "L'equipaggio di Sea-Watch 5 ha salvato 49 persone la scorsa notte. Il gommone su cui viaggiavano aveva già perso grandi quantità di aria. Il motore era guasto. Le autorità italiane ora ci hanno assegnato il porto di Ravenna". Lo denuncia in post sui social la Sea-Watch 5 che ha tratto in salvo 49 persone migranti nel Mediterraneo Centrale.

"Ora – aggiungono – dobbiamo percorrere una distanza di oltre 1600 chilometri. Una distanza maggiore che tra Monaco e Istanbul".

Le 49 persone migranti "viaggiavano su un gommone in parte sgonfio e con il motore fermo", spiegano dall'ong. L’arrivo è previsto per mercoledì prossimo, 27 novembre, alle ore 20. L'operazione è avvenuta ieri sera. "In violazione dei diritti delle persone soccorso – dicono da Sea Watch 5 –, le autorità ci hanno assegnato come porto di sbarco Ravenna, a 4 giorni di navigazione'".

Con lo sbarco in programma mercoledì sera salirà complessivamente a 1562 il numero dei migranti arrivati al porto della città.