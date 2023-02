Porto Ravenna, è morto Andrea Gentile, direttore e ad del terminal Docks Cereali

Andrea Gentile

Ravenna, 11 febbraio 2023 – E' deceduto nella notte all'età di 61anni, Andrea Gentile, direttore generale e amministratore delegato del terminal ravennate Docks Cereali. Soffriva da tempo di problemi di salute. Docks Cereali, di proprietà dei Gruppi imprenditoriali Ottolenghi e Vitiello, il più grande del Mediterraneo per la movimentazione di prodotti cerealicoli. Sono decine le testimonianze di affetto che stanno giungendo alla famiglia Gentile dal mondo portuale ed economico.

Oltre a occuparsi della Docks Cereali, Andrea Gentile ricopriva la carica di presidente del Gruppo Porto e Logistica di Confindustria Romagna, in passato è stato presidente nazionale di Assologistica, consigliere della giunta esecutiva di Confetra, membro del Comitato portuale dell'Adsp ravennate, e della Commissione logistica della Camera di commercio di Ravenna.

Accanto ad Andrea, anche il fratello Alessandro è una figura di primo piano del mondo portuale. E', infatti, vice direttore generale del Gruppo Pir e amministratore delegato di Depositi italiani GNL.

«Apprendiamo con profondo dispiacere – dichiarano il sindaco e presidente della Provincia, Michele de Pascale e l’assessora al Porto Annagiulia Randi – della scomparsa di Andrea Gentile. Si tratta di una tristissima perdita per il nostro Porto, ma anche per tutta la città. Lo ricordiamo come un professionista impeccabile e una persona di grande umanità e valore. A nome nostro e di tutta l’amministrazione comunale le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari».

«E' davvero un giorno molto triste - dichiara il presidente dell'Autorità di sistema portuale Daniele Rossi - per l’intera comunità portuale di Ravenna, che perde una persona di indubbio valore, un amministratore preparato che con passione e grande professionalità ha svolto per molti anni e sino all’ultimo un ruolo di protagonista in tutte le vicende del nostro porto».

l.t.