Porto, passo in avanti decisivo Ripristinata la profondità dei fondali a 11,50 metri

Riunione ieri mattina degli operatori portuali con i vertici di Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto per illustrare l’ordinanza che ripristina il pescaggio delle navi che entrano in porto a -10,50 metri. Questa misura manca da metà 2019 quando si crearono alcuni ‘mammelloni’ sul fondale sabbioso, creando quindi dei rischi per la navigazione. Una nota diffusa nel primo pomeriggio dalla Capitaneria di porto, spiega che "l’Autorità Portuale ha ultimato i lavori necessari per ripristinare i fondali nella quasi totalità del bacino portuale a -11,50 metri di profondità. La Capitaneria di Porto ha potuto quindi emettere in data odierna la relativa Ordinanza che consente la navigazione a navi con pescaggio effettivo di -10,50 metri".

"Si tratta di un risultato importante – spiega Daniele Rossi, presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna - ottenuto con un lavoro difficile che ha impegnato a lungo i tecnici dell’Autorità Portuale, ma ci ha consentito finalmente di restituire al porto la piena operatività in attesa dei prossimi ben più significativi traguardi a -12,50, in una prima fase e subito dopo a -14,50 metri di profondità, che risolverà definitivamente qualsiasi problema di operatività del porto". Il direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e Comandante del Compartimento marittimo di Ravenna, Francesco Cimmino, afferma che "con l’emanazione dell’ordinanza della Capitaneria di porto, che modifica il regolamento ormeggi e stabilisce nuovi pescaggi all’interno del canale portuale di Ravenna e nelle aree di ormeggio delle navi presso i terminal a -10.50 metri, si compie il primo e significativo passo in avanti per aumentare progressivamente la capacità competitiva dello scalo marittimo

Ugualmente è in fase di valutazione amministrativa l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei materiali risultanti dall’escavo per la loro destinazione in cava, che consentirà in futuro una manutenzione regolare e costante della profondità del porto.

Il project financing legato all’impianto ha una base di 155 milioni di euro, finanziati dal Pnrr. La sabbia ripulita verrà depositata in due cave del territorio (Cavallina e Morina) che hanno al momento una disponibilità pari a 6,5 milioni di metri cubi. Per quanto riguarda la localizzazione, l’impianto sarà realizzato nell’area portuale in posizione esterna rispetto al perimetro dell’area protetta della pialassa Piomboni. Come si legge nella relazione che accompagna la variante urbanistica presentata al Comune "l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi si svilupperà nella cassa di colmata Nadep interna, mentre la cassa esterna verrà utilizzata quale bacino di conferimento e stoccaggio dei fanghi di dragaggio da trattare".

l. t.