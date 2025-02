Porto, segnali positivi. Traffico in aumento del 13%. Container al +29,4%

Il 2025 parte con segnali positivi per il Porto di Ravenna, registrando un aumento del traffico del 13% rispetto al negativo mese di gennaio 2024; significativo il recupero del settore container, che segna un +29,4%. "Un inizio buonissimo, speriamo che la situazione si stia stabilizzando – commenta Mario Petrosino, direttore operativo dell’Autorità portuale – anche se le tensioni internazionali restano elevate, tra guerra in Ucraina, crisi di Suez e conflitto Israele-Libano. In questo contesto, fare previsioni è complesso".

Per Giannantonio Mingozzi, presidente del Terminal Container Ravenna, la ripresa del settore è legata all’attivazione di nuove rotte: ‘CMA CGM’ per i collegamenti tra Alto Adriatico, Turchia e Mediterraneo Orientale; ‘Medkon Line’ per Israele; ‘Cosco’ per Grecia e Mediterraneo Orientale. "È fondamentale continuare a rafforzare i rapporti commerciali con Algeria, Marocco e il Mediterraneo, il nostro primo bacino di origine e destinazione delle merci. Inoltre, il miglioramento dei servizi, più rapidi ed efficienti, ha reso Ravenna una scelta più competitiva", sottolinea Mingozzi.

In gennaio le merceologie con incrementi positivi sono i materiali da costruzione praticamente raddoppiati, (+98,9%), i prodotti metallurgici (+38,7%), gli agroalimentari liquidi dovrebbero aumentare del 9,1%. Leggermente in calo gli agroalimentari solidi (-6,1%), i prodotti chimici liquidi (-13,9%) e i prodotti petroliferi (-18,6%). Calo più accentuato per i concimi (-27,2%) che stanno risentendo dell’aumento del costo dell’energia che ha immediate ripercussioni sui prezzi dei prodotti.

Questo avvio positivo segue un 2024 chiuso con una leggera crescita dei volumi, pari a 25,6 milioni di tonnellate (+0,20% rispetto al 2023). La ripresa si è concentrata nell’ultimo trimestre (+15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), recuperando le perdite accumulate fino a settembre. Stabile il numero di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli (+2,2%), sulla linea Ravenna-Brindisi-Catania. Il 2024 ha visto movimentati un maggior numero di treni (+7.2% rispetto al 2023), compresi quelli dedicati ai container (+51,9%) e Petrosino sottolinea che "l’intermodalità, il trasporto ferroviario merci è una leva per attrarre nuovi traffici".

Infine, le crociere: lo scorso anno -17,7% rispetto al 2023, per la minore capacità di accoglienza del terminal causata dal cantiere per la costruzione della stazione marittima che sarà terminata nel 2026.

Maria Vittoria Venturelli