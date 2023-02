Porto, sequestrati dalla Finanza 25mila dispositivi medici cinesi

Oltre 20.000 dispositivi di protezione individuale, tra mascherine FFP2 e guanti, privi dell’obbligatoria marcatura e certificazione CE, sono stati sequestrati al Porto di Ravenna dalla Guardia di Finzanza: la merce si trovava su un semirimorchio proveniente dalla Bulgaria, appena giunto su un traghetto salpato dalla Grecia carico di articoli di vario genere prodotti in Cina. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e l’importatore è stato sollecitato a regolarizzare i prodotti, apponendo le previste etichettature . Le mascherine facciali sono state invece destinate alla distruzione in quanto tecnicamente inidonei per la commercializzazione nel territorio nazionale. Allo stesso imprenditore è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 16.000 euro