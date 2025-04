Porto, traffici in crescita del 9,6%. Dazi, per ora poche preoccupazioni

Al porto di Ravenna traffici container in aumento del 30% in marzo e del 17% nel primo trimestre grazie alle nuove linee attivate. Forte crescita anche dell’agroalimentare (+42,5%) e, in particolare, dei cereali (+203,1%). In febbraio la movimentazione è cresciuta del 2,1% (circa 2 milioni di tonnellate) e a marzo si stima un +16,9%, sarebbe uno dei mesi migliori della storia del porto. Il bimestre si è chiuso con un +4,6% (circa 4 milioni di tonnellate) e il primo trimestre dovrebbe raggiungere una movimentazione complessiva di 6,6 milioni di tonnellate (circa il 9,3%).

"Lo scalo consolida la ripresa", commenta il direttore operativo dell’Autorità di sistema portuale, Mario Petrosino. Per ora non vi è preoccupazione per i dazi e l’export verso gli Stati Uniti: "Da Ravenna nel 2024 sono partite per gli Usa 210mila tonnellate di merci alla rinfusa e varie, a cui ne vanno aggiunte altre 24mila in container su un totale di 27milioni di tonnellate", afferma Petrosino. Ma restano le incertezze sul futuro e sul rallentamento dei commerci con l’America. Anche se Livorno e Genova sono gli scali principali di esportazione delle merci italiane negli Stati Uniti, tra cui le piastrelle di Sassuolo, è dal porto di Ravenna che transita in importazione l’argilla per quel distretto.

Nei primi due mesi buoni risultati anche per merci secche (+7,5%), farine (+ 2,5%), oli animali e vegetali (+63,2%), materiali da costruzione (+15,8%) e materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo (+20,7%), metallurgici (+3,8%). Negativi quelli delle merci su rotabili (-11,7%), prodotti liquidi (-6,1%), semi oleosi (-39,7%), prodotti petroliferi (-3,0%), chimici (-27,8%) e concimi (-36,4%). In calo il risultato complessivo nei primi 2 mesi 2025 per trailer e rotabili. Analogo andamento per i trailer della linea Ravenna – Brindisi – Catania, dove i pezzi sono calati del 10,9%. Segno meno nei primi 2 mesi del 2025 per le automotive, settore in crisi, che hanno movimentato 1.306 Bmw, 1.788 pezzi in meno rispetto ai 3.094 pezzi del 2024, considerato anche che a gennaio non vi sono stati movimenti portuali.

Al Terminal Crociere di Porto Corsini nel primo bimestre del 2025 si sono registrati 5 scali di navi da crociera (come nel 2024) per un totale di 242 passeggeri (+7,1%). Dalle prime stime per marzo, i dati sono positivi per agroalimentari, prodotti chimici, metallurgici, concimi, materiali da costruzione. In diminuzione prodotti chimici liquidi, combustibili minerali solidi, petroliferi e trailer. Nel primo trimestre dovrebbero essere in crescita materiali da costruzione, metallurgici, agroalimentari, prodotti chimici e combustibili minerali solidi. In ribasso, invece, petroliferi, concimi e trailer.

Maria Vittoria Venturelli