Porto, traffici in ripresa nel mese di ottobre

A ottobre il porto di Ravenna ha fatto segnare una decisa ripresa dei traffici: +21,5% rispetto all’ottobre dello scorso anno. Inoltre, secondo i dati diffusi da Autorità di sistema portuale, è migliorata la previsione di fine anno: è attesa una leggera crescita. Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2024, è stato positivo il traffico di trailer/rotabili e di autovetture; definito "molto buono" il traffico ferroviario (+9,4%). Nel dettaglio il porto romagnolo nel periodo gennaio-settembre ha movimentato complessivamente 18.859.968 tonnellate, in calo del 4,2% (825 mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso periodo del 2023.