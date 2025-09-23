Porto turistico al Comune: "Si apre una nuova fase"

Al via una nuova fase di sviluppo per il rilancio dell’area del Porto turistico di Cervia - Milano Marittima. Dal 1° gennaio 2026 il porto turistico entrerà in una nuova fase gestionale e progettuale. Il Comune tornerà in possesso dell’area e avvierà una procedura pubblica per la raccolta di nuove proposte volte alla valorizzazione e al rilancio del comparto del porto, in linea con le attuali prospettive di sviluppo del territorio. "La nuova fase che si apre per il porto turistico rappresenta un momento cruciale per ripensarne il ruolo strategico all’interno della nostra città. – spiega il sindaco di Cervia Mattia Missiroli –. Vogliamo trasformarlo in un’infrastruttura moderna, sostenibile e attrattiva, capace di dialogare con l’identità urbana di Cervia e Milano Marittima e di generare nuove opportunità per il territorio. Il collegamento con le Saline, attraverso l’asta del porto canale, sarà un elemento chiave per valorizzare la relazione tra il mare, la storia e l’ambiente naturale, restituendo alla comunità un luogo vivo, accessibile e profondamente integrato con il paesaggio e la nostra tradizione". L’obiettivo dell’amministrazione è quello di costruire una visione moderna e sostenibile dell’area portuale, capace di integrarsi con l’identità urbana e turistica di Cervia e Milano Marittima, valorizzando le potenzialità economiche, ambientali e sociali del contesto. La nuova fase si apre a seguito della definizione consensuale della cessazione, al 31 dicembre 2025, della convenzione sottoscritta nel 2022 con la società Arco Marina srl, relativa alla gestione in partenariato pubblico-privato del porto turistico. Le mutate condizioni economiche e progettuali, tra cui l’aumento imprevisto dei costi di costruzione e dell’energia, conseguente alla pandemia e ai successivi eventi bellici, hanno reso necessario un ripensamento complessivo del piano iniziale. Le verifiche effettuate fino al 2024 confermano che la gestione si è mantenuta in equilibrio, senza impatti negativi sul bilancio comunale.

L’amministrazione è ora impegnata nella definizione di un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo del compendio portuale, che tenga conto delle esigenze del territorio, delle normative in materia di concessioni e delle nuove sfide legate al turismo, alla transizione ecologica e alla rigenerazione urbana. In attesa dell’individuazione di un nuovo gestore, si apre una nuova fase di gestione temporanea che rappresenta un’opportunità per ripensare il ruolo strategico del porto turistico nel contesto locale, attraverso un percorso di partecipazione della città aperto al contributo di operatori economici, diportisti, cittadini e stakeholder, con l’obiettivo di restituire alla comunità un’infrastruttura rinnovata e funzionale.

Ilaria Bedeschi