Porto, verso il commissario. In pole ancora Daniele Rossi. Ma tempi lunghi per la nomina

Presidenza dell’Autorità portuale di Ravenna, tempi per la nomina del vertice e quali i candidati. La domanda l’abbiamo posta al governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ieri a margine del convegno su ’Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, organizzato dal nostro giornale a Palazzo Rasponi dalle Teste. "Ho incontrato il ministro Salvini, abbiamo convenuto sulla necessità di un nome condiviso. Ma non ci è stato chiesto di presentare una terna e non è accaduto nemmeno il contrario", è stata la risposta di de Pascale (in foto). Quindi, nonostante questo primo passo, la nomina del nuovo presidente è ancora abbastanza lontana. L’obiettivo del rinvio sarebbe quello di approvare prima la riforma portuale, nella quale si ipotizza la creazione di una società ‘Porti d’Italia’ Spa mista pubblico privato, che giocherebbe un ruolo importante, su cui ancora c’è il massimo riserbo. Circola insistente la voce che si voglia condurre tutti i porti alla stessa scadenza, che significa arrivare all’estate avanzata perché l’ultima è la Sardegna il cui presidente Massimo Deiana termina il mandato a luglio. Si aprirebbe così un risiko tra tutte le forze politiche nazionali di maggioranza e anche di opposizione, forse. A questo punto a Ravenna parrebbe tecnicamente inevitabile il commissariamento, anche perché una volta concordato il nome ci sono i passaggi obbligatori alle commissioni Trasporti di Camera e Senato.

Il primo bando per le manifestazioni di interesse per nove Autorità portuali è scaduto a settembre, e per le altre sei il 30 gennaio. L’ipotesi di un commissario, che dovrà proseguire nella realizzazione dei progetti in corso al porto e legati al Pnrr in scadenza nel 2026, sembra ormai certa. Potrebbe essere lo stesso Daniele Rossi, così come è accaduto a Civitavecchia dove è stato nominato Pino Musolino, che era il presidente. In passato la scelta è caduta anche su segretari generali o ammiragli, come avvenuto a Genova, Trieste, La Spezia, Bari e Messina. Nei mesi scorsi sono circolati vari nomi per il vertice dell’Autorità portuale, tra cui parlamentari, amministratori locali, operatori del porto e figure che vengono da esperienze diverse, ma nessuno è emerso sugli altri. La nomina deve venire dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, d’intesa con la Regione interessata; se l’intesa non c’è la palla passa al Consiglio dei Ministri.

Maria Vittoria Venturelli