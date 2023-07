Porto, "vittoria sul campo" Confermato appalto hub

Il protagonista è ancora una volta Research, il consorzio impegnato nei lavori del nuovo Palasport sul quale incombeva una interdittiva antimafia del prefetto di Salerno più di recente dichiarata illegittima dal Tar campano. E proprio sulla questione interdittiva, il consorzio aveva presentato ricorso anche contro la sua esclusione per l’affidamento di un appalto legato all’hub portuale di Ravenna (bonifica bellica per approfondimento Candiano e Baiona a -14,50, parte I e II). Questa volta però i giudici amministrativi di Salerno hanno detto no valutando che chi aveva vinto la gara, lo aveva fatto sul campo.

Sì, perché per Research l’esclusione era arrivata "a conclusione della valutazione delle offerte tecniche". Era cioè già possibile vedere le forze in campo. E dai punteggi, era emerso che il raggruppamento aveva racimolato 48,39 punti contro i 70,80 (su 75) della prima classificata, il raggruppamento temporaneo con mandataria la Società Italiana Dragaggi spa. Un divario incolmabile insomma.

Per inquadrare tutta la vicenda, torniamo indietro fino all’interdittiva prefettizia del 12 aprile 2022 che aveva lasciato fuori Research Consorzio Stabile scarl dalle white list. E senza quel requisito, niente appalti. Per quanto riguarda il Palasport, i lavori erano già cominciati: il Tar, su specifica richiesta, aveva deciso di sospendere gli effetti della interdittiva in attesa della decisione di merito. A Research non era stato insomma revocato l’appalto.

Intanto il presidente di Adsp Daniele Rossi il 4 maggio successivo, con apposta deliberazione, aveva escluso il raggruppamento di Research dalla gara alla quale avevano partecipato quattro operatori. E a quel punto Research aveva impugnato: sia per chiedere l’annullamento dell’interdittiva che l’annullamento di tutti gli atti che l’avevano tenuta fuori dal Candiano.

Di recente sono arrivate entrambe le decisioni, sempre su doppio binario. In quanto all’interdittiva, per il Tar "non c’erano elementi da cui ricavare il carattere strutturale del contagio mafioso". Cioè la decisione "non risulta precisamente supportata" e di conseguente è illegittima "la conclusione che il pericolo infiltrativo" investa il consorzio "nella sua globalità e abbia carattere non occasionale ma perdurante" in modo tale "da giustificare l’inibitoria dell’intera sua attività". Invece per il portocanale, il Tar ha accolto l’eccezione di inammissibilità "per difetto di interesse" proposta sia da Adsp che da chi si era aggiudicato l’appalto. "Per un verso - si legge nella sentenza a firma del giudice Pierangelo Sorrentino - in ragione dell’incolmabilità del divario di punteggio". E poi perché la "declaratoria di illegittimità dell’interdittiva" è stata "già impugnata" con altro ricorso.

Andrea Colombari