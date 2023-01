Posa fibra ottica, cambio viabilità

Per lavori di posa dei cavi della fibra ottica sono previste a Faenza le seguenti modifiche alla viabilità. Dalle 7 di giovedì 26 gennaio, alle 10 del giorno dopo nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra via Pascoli e via Cavour: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Dalle 8.15 di giovedì 26 gennaio alle 10 del giorno dopo nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo compreso tra il civico 25 e via Cavour: divieto di transito e tra via Pascoli e il civico 25 divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi in uso a residenti e frontisti. All’intersezione via Santa Maria dell’Angelovia Pascoli per i veicoli circolanti in via Santa Maria dell’Angelo con direzione Forlì-Bologna e diretti su via Pascoli: fermarsi e dare precedenza.