Posa infissi e serramenti. C’è tempo fino al 2 gennaio L'azienda Linea Ambienti srl cerca una figura professionale per la posa in opera di infissi e serramenti. Richieste dimestichezza con attrezzature, capacità di comunicazione, lavoro in squadra, organizzazione magazzino e automuniti. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Scadenza 2 gennaio 2024.