Possesso palla e mentalità offensiva. Ecco le chiavi della partenza sprint

Lo dicono le cifre. Sono il possesso palla, ma soprattutto la propensione alla conclusione, le chiavi di volta che stanno regalando la leadership al Ravenna. A tutto questo, va aggiunto il contributo molto concreto della difesa che, al di là dei ‘numeri’ non del tutto lusinghieri (primo clean sheet, sabato scorso contro la Ternana), sta concedendo sempre meno occasioni agli avversari. Le cifre del possesso, pur non ‘clamorose’, sono comunque significative.

Il Ravenna (6 successi e 1 sconfitta) ha sempre vinto quando, anche di poco, ha mantenuto il pallino del gioco più dell’avversario. In una occasione, contro il Perugia, poi sconfitto 3-2 da 0-2, la percentuale di possesso palla è risultata complessivamente in parità, 50% a testa. In quella occasione però, l’andamento è stato curioso. Nel primo tempo, quando il Ravenna è andato sotto 0-2, i giallorossi hanno gestito le operazioni col 57% di possesso palla. La percentuale si è ribaltata a favore degli ospiti nella ripresa, quando cioè il Ravenna ha completato la remuntada. L’unica volta in cui la formazione di mister Marchionni è andata sotto nel possesso palla (49-51), a vincere sono stati gli avversari, ovvero il Forlì, nel derby del Morgagni.

È tuttavia la mentalità offensiva e la ricerca costante del gol, il tratto distintivo della compagine giallorossa. A parte l’ultima gara, comunque vittoriosa, contro la Ternana, nella quale le conclusioni sono state 5 (ma una sola, benché decisiva, nello specchio della porta), in tutte le altre gare, il Ravenna ha palesato grande coraggio nel tentare la via della rete. Undici conclusioni contro Campobasso e Bra, 10 contro il Forlì, 9 contro il Perugia e 8 a Carpi. A parte le sfide contro Forlì e Ternana, nello specchio della porta sono sempre finite almeno 4-5 tiri. Il top, al debutto, contro il Campobasso (8).

Detto questo, un capitolo a parte lo merita l’analisi in chiave difensiva (8 le reti incassate, ma una sola decisiva, quella di Forlì). In qualche occasione, lo stesso Marchionni lo ha rilevato, spiegando che, in diverse delle circostanze in un cui si è incassato gol, la fortuna non ha assistito la retroguardia ravennate, che pure è composta da giocatori di grande profilo e di comprovata esperienza. Non è una frase fatta quella del tecnico capitolino. Emblematica, del resto, è la ‘curva’, in progressiva e costante picchiata, dei tiri concessi agli attaccanti avversari da parte del reparto arretrato giallorosso. Si è partiti dai 10 tiri (di cui 6 nello specchio) concessi al Campobasso al debutto, per poi scendere progressivamente a 7 (4 nello specchio) a Forlì; 8 (4) col Bra; 5 (3) a Latina col Guidonia; 4 (1) sia col Perugia, sia a Carpi; fino ai 3 tiri concessi alla Ternana, senza peraltro che gli avanti ospiti inquadrassero la porta.