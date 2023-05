Possibile che non si faccia niente per Roncalceci?

Perché nessuno parla di quello che sta succedendo a Roncalceci? Da giovedì pomeriggio è arrivata l’acqua, è venerdì mattina e nessuno sembra essersi interessato alla nostra situazione. Come residenti ci siamo uniti e abbiamo provato a contattare tutte le autorità, ricevendo risposte discordanti. Ciò che vorremmo è la rassicurazione che il peggio è passato e che qualcuno verrà qui a pompare via l’acqua che da ore è entrata al piano terra delle case. L’uomo è andato sulla luna, è possibile che ora non si riesca a fermare questa cosa? Non si riesce a portare qui delle idrovore che sistemino la situazione? Com’è che non si può fare niente? Siamo tutti nell’angoscia più totale, vediamo l’acqua crescere e le voci che girano dicono che crescerà ancora e che non ci sia contezza della nostra situazione. Ci pare di essere totalmente in balia di quello che sta succedendo. L’acqua arriva dai canali e dal Cer e molte case sono senza corrente elettrica. Ci sono animali da allevamento che stanno morendo, persone chiuse e isolate nelle case, altre che sono dovute andare via con l’evacuazione e non sanno quando potranno tornare. Possibile che non si possa fare niente e che si ignori del tutto la nostra situazione?

Lettera firmata