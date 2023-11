"Possibile che non si riesca a trovare un assessore?"

"Quella tra Pd e Coraggiosa (che ha annunciato lo scioglimento in serata, ndr) è palesemente una fusione a freddo". Parole di fuoco quelle dei consiglieri comunali di centrodestra Andrea Liverani, Gabriele Padovani e Cristina Alpi, con riferimento ai tempi lunghissimi di nomina della nuova assessora al Bilancio in sostituzione di Milena Barzaglia, che da tempo aveva annunciato le sue dimissioni. "È evidente che esista un dissenso fra le varie componenti della giunta circa l’attribuzione delle deleghe a Bilancio, Pnrr e Lavori pubblici". A sembrare ancora più strano a Liverani e Padovani, veterani del consiglio comunale, in cui entrarono per la prima volta nel 2010, è il fatto che nessun nome emerga neppure nelle segrete stanze: "Quando si dimise Germano Savorani, ormai parecchi anni fa, il rimpasto andò in porto in tempi brevissimi. Ora invece è buio pesto". Alcuni nomi emergono dal mar emagnum – quelli delle ex assessore Simona Sangiorgi e Claudia Gatta, ad esempio – ma senza che nulla al momento si concretizzi.

"Questa è la stessa giunta che lanciava razzi sul governo Meloni a cadenza quotidiana perché a loro dire tardò mesi a nominare il commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione – proseguono Alpi, Liverani e Padovani –. Quella era una nomina di carattere nazionale, invece qui a Faenza neppure si riesce a individuare un assessore comunale. Il tutto mentre la situazione della viabilità in città è disastrosa come non mai. Il Ponte delle Grazie era un morto che camminava ormai da tempo, pare di capire. L’alluvione può solo avergli dato il colpo di grazia. Davvero non era possibile fare qualcosa prima?"

Mentre per la delega ai Lavori pubblici pare favorito l’attuale assessore all’Urbanistica Luca Ortolani, quella al Bilancio sembra decisamente meno ambita: "Il sospetto – concludono i tre consiglieri di centrodestra – è che i conti pubblici del Comune siano meno in salute di quanto ci viene fatto credere".

Filippo Donati