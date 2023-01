"Posso cancellare quella svastica nel sottopasso?"

"Caro sindaco, ti chiedo di essere autorizzato a cancellare la svastica che deturpa il sottopasso pedonale e ciclabile in via Forlivese". Comincia così la lettera che l’ex parlamentare Martino Albonetti, senatore di Rifondazione comunista tra il 2006 e il 2008, ha inviato al sindaco di Massimo Isola. "È dal 27 settembre – ricorda Albonetti –, che la tua amministrazione e il gruppo consiliare di Coraggiosa conoscono la situazione, ma nonostante tre mie richieste, nulla è stato fatto".

Ancora. "Come tu sai, ogni giorno dell’anno scolastico, fruiscono di quel passaggio sicuro decine di bambini e adolescenti tra i 6 e i 14 anni, diretti alle scuole Carchidio, sia in fila gioiosa col Piedibus, sia mano nella mano ai genitori. Sai bene anche come quelle siano delle età in cui le immagini s’imprimono nelle memorie neuronali, anche inconsce, con una forza da non trascurare. Perché, ti chiedo, permettere d’associare quello che nel ventesimo secolo è divenuto il simbolo della massima ferocia, di violenza fisica bestiale, di stupro di corpi e di menti, al simbolo più semplice e conosciuto dell’amore in tutte le sue declinazioni?". Albonetti tira poi le orecchie ai politici. "Assessori e consiglieri da me informati nulla hanno fatto; mi autorizzi a passarci sopra una pennellata di vernice rossa?".