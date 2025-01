Post alluvione, lavori in città e collina. Messa in sicurezza di torrenti e canali

Non sono solo i 198 fra rii e torrenti della zona collinare del Ravennate, del Modiglianese e dell’Imolese, a essere interessasti dai lavori di messa in sicurezza idraulica che da un anno sta portando avanti il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale su delega della Regione. Come già abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è previsto un secondo lotto di lavori che riguarda interventi anche sul Canal Grande nel tratto a monte della città e sul Canal Naviglio Zanelli (che è la prosecuzione del Canal Grande) nel tratto a valle, fra Borgo San Rocco e il Cer. A questi lavori vanno aggiunti quelli sulle parti alte del torrente Samoggia, verso monte Paolo, e del torrente Sintria, a monte di Zattaglia e quelli delegati a Hera per il tratto cittadino del canale, dalle Bocche dei Canali al Borgotto.

"Gran parte di questi futuri interventi sono stati finanziati un mese fa dalla gestione commissariale con le ordinanze 33 e 35 le quali si aggiungono alla numero 8 del 2023 che ha finanziato per otto milioni i lavori in corso di esecuzione da un anno nelle quattro vallate del Marzeno, Lamone, Senio e Santerno e di cui il Carlino ha scritto qualche giorno fa": a parlare e illustrare lo stato dell’arte è Rossano Montuschi, dirigente del Consorzio e responsabile unico del progetto (che in realtà è suddiviso in 21 parti per dare modo di appaltare i lavori a un numero consistente di imprese, tredici, così da accelerare i tempi di esecuzione). Spiega Montuschi: "Attualmente siamo a metà dell’opera per quanto riguarda i lavori previsti dall’ordinanza 8 e ne avremo per tutto il 2025. Agli interventi in cantiere ne vanno aggiunti altri due molto importanti: uno sul torrente Samoggia da Urbiano verso monte Paolo dove la situazione, già compromessa da tempo, si è aggravata dai nubifragi del maggio del 2023 e quelli successivi. Lì dovremo rifare anche tre briglie, il finanziamento è di due milioni e mezzo. Il secondo intervento è sulla parte alta del torrente Sintria, sopra a Zattaglia. Su questo torrente, nella parte a valle, siamo già intervenuti per il taglio degli alberi e il rimodellamento del corso ove necessario". Il finanziamento erogato con le ordinanze 33 e 35 è di 14 milioni di euro ed è relativo sia a ulteriori lavori nelle quattro vallate sia, in particolare, agli importanti interventi sul Canal Grande e sul Canal Naviglio Zanelli, per un totale di quassi quattro milioni.

"Sull’asta del Canal Grande, dalla chiusa di Errano a Bocche dei Canali – chiarisce Montuschi – dovremo sistemare l’alveo eliminando i depositi, mettere ordine alle paratoie e sistemare o rimodellare gli scolmatori, l’obiettivo è quello di poter gestire al meglio il flusso dell’acqua in caso di emergenza tenendo presente che il canale raccoglie anche le acque piovane di un bacino, quello dell’area di Persolino, di 70/80 ettari. Nei tratti cittadini del canale, tombinati in varie riprese dal dopoguerra agli anni Settanta, i lavori sono delegati a Hera. In particolare riguardano la zona del Borgotto dove il canale tombinato ha dato seri problemi. Da ultimo c’è il tratto a valle della città, il Canal Naviglio Zanelli". Qui l’obiettivo è di ridurre il rischio di allagamento dell’area da Borgo San Rocco a valle, compreso Granarolo. Prosegue Montuschi: "I lavori previsti riguardano il risezionamento e il rialzo degli argini fino al Canale Emiliano Romagnolo, il miglioramento delle limitazioni dove ci sono i mulini e l’individuazione di eventuali zone di laminazione". Interventi per la riduzione del rischio idraulico sono previsti dal Consorzio anche nei confinanti territori toscani mentre sono tuttora in corso lavori per il ripristino di numerosi acquedotti rurali danneggiati dalle frane. Da ultimo, aggiunge Montuschi, "come Consorzio abbiamo presentato diverse proposte per il piano di ricostruzione e fra queste gli interventi sul rio Vecchio dei Bagni e rio Doccia, nel comune di Riolo Terme per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico nell’intera area, e la realizzazione di ulteriori invasi".

Carlo Raggi