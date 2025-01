Post alluvione, riaperto il ponte di via Torre del Marino a Villa Vezzano

Il ponte di via Torre del Marino sul torrente Sintria, a Villa Vezzano nel territorio del comune di Brisighella, come si legge in una nota dell’Unione della Romagna Faentina, è stato ufficialmente riaperto al transito.

A seguito degli eventi calamitosi di settembre 2024, il ponte aveva subito gravi danni al rilevato stradale e alle sponde laterali. Per questo si era resa necessaria la chiusura per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Durante i lavori, il traffico locale è stato deviato sulla via Rio Chiè.

L’intervento di ripristino è costato complessivamente 40.000 euro, che sono andati a finanziare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte e della viabilità limitrofa.

Il transito è consentito con un limite di 3,5 tonnellate, a causa delle numerose frane che interessano il tratto stradale tra il ponte, Torre del Marino e Rio Chiè.