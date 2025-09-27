Post-alluvione, Sogesid al Comune:: "Così si accelerano gli interventi"

Molti dei lavori di sistemazione post alluvione nel territorio lughese, ma, in generale, in gran parte della Bassa Romagna, sono stati affidati alla società statale Sogesid. Questo tramite un accordo siglato dagli enti locali e dalla Struttura Commissariale, per cercare di venire incontro alle esigenze di un territorio gravemente colpito dall’alluvione di maggio 2023 e che avrebbe fatto fatica ad avere le risorse umane per poter seguire così tanti progetti. A più di due anni dalla catastrofe, molti di questi cantieri non sono ancora partiti, in alcuni casi mancano ancora i progetti esecutivi. Per cercare di agevolare, dal punto di vista burocratico, le pratiche, affinché questi lavori inizino, la Struttura Commissariale ha proposto al Comune di Lugo di aggiungere alcuni paragrafi alla convenzione quadro per poter affidare a Sogesid le funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito dell’alluvione del maggio 2023. "Un’aggiunta molto burocratica – spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni –, ma che speriamo possa far procedere al meglio e più speditamente alcune pratiche per l’avvio dei lavori. Ne abbiamo discusso in commissione e il consiglio comunale ha deliberato all’unanimità l’adesione alla proposta della Struttura Commissariale".

Il Comune resta comunque in attesa da parte di Sogesid di alcuni progetti esecutivi, in particolare quelli per la vasca di laminazione per il raddoppio del Golfera, così come di alcune specifiche sullo svolgimento dei lavori di sistemazione delle strade. Nella determina è stato riportato l’elenco dei lavori che sono stati affidati a Sogesid. Rientrano in questi la realizzazione di due vasche di laminazione, una nel canale di bonifica ‘Canaletta di Budrio’ con un intervento di 3 milioni e 75 mila euro, l’altro a completamento della vasca già presente nel Parco Golfera per un importo di 4 milioni e 45 mila euro. La bonifica della via Lunga nel tratto dalla rotatoria delle cinque vie alla provinciale di Maiano costerà oltre 3 milioni di euro. Vi sarà anche la sistemazione di via Chiese Catene per 901 mila euro, via Canaletta per 911 mila euro, Via Leonelli per 1 milione 675 mila euro. Sì passa poi al lavoro per la sistemazione delle strade del centro urbano per un importo lavori di 6 milioni e 200 mila euro, fanno parte di queste le vie Mentana, De Brozzi, Piratello, Felisio, Quarantola, Circondario Ponente, Circondario Sud, Oriani, Pinedo, Masi, Acquacalda, Foro Boario. La sistemazione delle frane dei canali consortili in fregio alla viabilità comunale comporterà cantieri per 1 milione 265 mila euro.

Matteo Bondi