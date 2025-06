Post razzista, Baldini: "Preoccupato e addolorato"

A Fusignano si continua a discutere dopo il post razzista del consigliere di Prima Fusignano Gian Franco Maccolini, iscritto d’ufficio nel registro degli indagati per incitazione all’odio razziale. La lista civica Prima Fusignano si è subito dissociata, ora il capogruppo Claudio Baldini aggiunge: "Fare politica è una cosa seria, di grande responsabilità, e lo è ancor di più il comportamento che si deve mantenere non solo all’interno di un consiglio comunale, ma anche nella propria vita privata – sottolinea Baldini – perché i cittadini che ti hanno votato durante la campagna elettorale si aspettano da te comportamenti e argomentazioni che portino soluzioni a problemi del Paese, e non esacerbazioni ideologiche personali lontanissime dal mio pensiero e da quel bellissimo concetto che si chiama democrazia."

Maccolini alla vigilia del referendum aveva pubblicato un post dai contenuti di natura razzista per i quali ora è iscritto nel registro degli indagati. Dopo aver riproposto un video del rapper ‘Bello Figo’ ha scritto: "Prima di entrare nei seggi, in auto, ascoltate le nuove risorse. Io mi sono rifiutato di arrivare alla fine, perché io sono fascista e questa gente qui io li ucciderei tutti in esecuzione pubblica in piazza". Precisa Baldini: "Sono molto preoccupato e addolorato dell’accaduto perché Maccolini all’interno del consiglio sapeva muoversi e opporsi con determinazione, portando soluzioni e contrastando alcune decisioni non condivisibili con l’attuale amministrazione e non capisco come sia potuto ’uscire dai binari’ in questo modo". E aggiunge che "il posto di Maccolini verrà presidiato da Sara Passavanti, una giovane studentessa di giurisprudenza che vanta già da qualche anno una buona interazione nel mondo della politica locale".

Monia Savioli