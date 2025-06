Post razzista, consigliere si dimette

Bufera a Fusignano, nel Ravennate, per il post scritto alla vigilia del referendum dal consigliere comunale della lista ‘Prima Fusignano’, Gian Franco Maccolini, che ha riproposto un video del rapper ‘Bello Figo’ scrivendo: "Prima di entrare nei seggi, in auto, ascoltate le nuove risorse. Io mi sono rifiutato di arrivare alla fine, perché io sono fassista e questa gente qui io li ucciderei tutti in esecuzione pubblica in piazza". Maccolini è stato iscritto d’ufficio nel registro degli indagati ed è stato costretto a dimettersi, pur ribadendo: "Il mio modo di dire le cose con franchezza può essere un’arma a doppio taglio".