Poste aperte solo 3 giorni. Malumore a Coccolia

Disagio tra i cittadini di Coccolia, poco più di 400, per la riduzione dell’orario dell’ufficio postale sulla via Ravegnana. Dallo scorso 20 gennaio, il servizio è garantito nelle mattine di giovedì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30, anziché tutte le mattine dal lunedì al sabato come in precedenza. Una novità che non è piaciuta alla popolazione che ha un’età media elevata. "Per molti è un problema trovare qualcuno che li accompagni a San Pietro in Vincoli in caso di necessità nelle altre giornate – spiega Rosanna Baraghini, presidentessa del Comitato cittadino di Coccolia (ndr, mandato scaduto in attesa di rinnovo) –. Ci sono comunque 4 o 5 km e bisogna andare in auto. A livello personale ho ricevuto la comunicazione con un messaggio su WhatsApp. La notizia non mi ha sorpreso, ne avevo sentito parlare da un’impiegata che aveva persino ventilato l’ipotesi di chiusura per la volontà dell’azienda di non fare nuove assunzioni. Speriamo che non sia così e che il servizio rimanga per almeno tre mattine a settimane. Ormai in paese abbiamo solo la posta e la farmacia, da quando ha chiuso la filiale bancaria con annesso sportello Bancomat".

Diverse le persone che hanno manifestato il loro malcontento a Baraghini, in particolare alcuni anziani abituati a ritirare la loro pensione in contanti alla posta perché non hanno neppure il conto corrente. C’è anche chi si è spinto ad affiggere alcuni cartelli di protesta alla porta d’ingresso dell’ufficio postale, oltre che per segnalare il ritardo dell’apertura in una giornata ("Vergogna, ore 8.40, chiuso!" scrive uno, "Condivido, io vengo da Roncalceci", aggiunge un altro).

A mandare un’accorata lettera a Poste Italiane, al sindaco di Ravenna e al Resto del Carlino, è Niccolò Boattini, della farmacia Boattini di Coccolia per portate la questione all’attenzione pubblica e permettere a chi di dovere di fare le opportune valutazioni. "Insieme a quello di San Pietro in Vincoli – scrive –, quello di Coccolia è l’unico ufficio postale del circondario. Ad esso fanno riferimento molte persone che si affidano ai servizi postali per le tante incombenze quotidiane. In più, il fatto di affacciarsi sulla via Ravegnana lo rende un presidio facilmente accessibile da chi si sposta in auto tra Ravenna e Forlì. Considerando il dichiarato recente impegno di Poste Italiane circa la presenza di un servizio efficace anche e soprattutto nei territori periferici e rurali, perché decurtare l’orario di apertura al pubblico di un ufficio così tanto frequentato, anziché potenziarlo magari con l’installazione, molto attesa, di uno sportello Bancomat?"

Boattini segnala infine una ricaduta di tale disservizio sulla qualità della vita nei territori del forese ravennate e in particolare sul paese di Coccolia, già per molti aspetti trascurato dalle istituzioni pubbliche. Qui il riferimento è alle difficoltà da parte del Comune di Ravenna di mantenere pulita la vegetazione a bordo strada che, oltre a causare un rapido ammaloramento del muretto appena restaurato, oscura la cartellonistica verticale, rappresentando un pericolo alla circolazione veicolare su strada e motivo di degrado urbano del paese. In merito alla questione, Poste Italiane conferma la riduzione dell’orario dell’ufficio postale dopo diversi incontri istituzionali effettuati, senza ulteriori commenti.

Roberta Bezzi