Poste, ritardi da incubo: "Bollette scadute e lettere ammucchiate". Poi le file agli sportelli

Posta che non arriva, o arriva con settimane di ritardo, comprese bollette e referti medici. Corrispondenza lasciata a mucchi sopra le cassette dei condomini, uffici postali con lunghe code e un solo sportello aperto. Queste le segnalazioni più frequenti in arrivo da più zone della città, dal mare e dal forese, a mostrare disservizi e disagi che, molti, assicurano essersi intensificati a giugno. Tra le aree con il maggior numero di segnalazioni, c’è quella di via Agnello, via D’Azeglio e strade limitrofe. "Le bollette – raccontano alcuni – arrivano già scadute, la posta ha ritardi anche di un mese e mezzo, due. Di solito qui viene una postina donna, fa quello che può ma sono in pochi". Una donna racconta di aver dovuto recuperare un referto medico in ospedale dopo aver aspettato per settimane che le fosse recapitato a casa. "Dall’Ausl - dice – mi hanno assicurato che lo avevano spedito da tempo e controllando la data, ho visto che erano passati due mesi". È vero, aggiungono altri residenti, che molti hanno le mail e il fascicolo sanitario, ma non tutti, e ad essere in difficoltà sono soprattutto le persone anziane. "Qualche giorno fa – ricorda un altro residente – è arrivato il postino in auto, ha suonato al condominio dove abito, perché le buchette sono all’interno, e ha lasciato tutta la posta accatastata, senza distribuirla. Ci hanno pensato due condomini a farlo".

Una situazione simile è anche in alcune località di mare, come Lido di Classe. "Il problema della posta c’è – spiega Terzino Giorgini – perché io non ricevo una lettera da molto tempo, minimo due settimane. Il ritardo è eccessivo, non so se sia così anche altrove, ma è un disagio anche per le bollette".

Ai disservizi legati alla distribuzione della posta, si aggiungono i disagi di chi si reca negli uffici. In quello di via Fiume Abbandonato, dopo la chiusura al pubblico di via Meucci, la fila è continua. "Il 24 ottobre – ricorda una donna – in via Fiume Abbandonato ho trovato 25 persone furibonde e un solo sportello aperto. Attesa media di circa due ore, con gli anziani che non capivano perché molti giovani, arrivati dopo di loro, avessero la precedenza, grazie alla prenotazione ovviamente. Il giorno successivo ho ricevuto due lettere da Hera, la ex Tari con scadenza 2 ottobre e un sollecito per la stessa bolletta con scadenza scadenza 4 novembre".

Dal canto suo, Poste italiane Rassicura i cittadini ravennati delle zone oggetto di segnalazioni informandoli che è stato attivato un presidio di monitoraggio da parte del centro di distribuzione di Ravenna per ‘garantire la regolarità del servizio di recapito e superare le criticità dell’ultimo periodo per le quali si scusa con gli interessati".

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che "nel territorio operano altri competitor e al fine di evitare possibili fraintendimenti", invita i residenti a "verificare il timbro apposto sulla corrispondenza e a rivolgere eventuali segnalazioni a chi è direttamente responsabile del servizio".

Annamaria Corrado